Тайна за семью печатями: Меладзе скрывает информацию о новорожденной дочери

У пары родилась дочь. У супругов уже подрастает двое общих детей: 17-летний сын Константин и шестилетний Лука. О беременности артистки стало известно за месяц до родов.
Стоит отметить, что пару можно назвать одной из самых закрытых в отечественном шоу-бизнесе. Они не обсуждают личную жизнь на публике и не спешат рассказывать поклонникам о себе. На днях Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе опубликовали одинаковые фотографии, которые были сделаны на прогулке с малышкой.
Супруги решили пройтись вместе с коляской по территории элитного поселка. Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы, которая всего спустя пару недель после родов выглядит стройной и подтянутой.
Впрочем, большинство подписчиков интересует главный вопрос: как влюбленные назвали новорожденную. "Альбиночка, вы прекрасны!) Огромного вашей семье счастья. Очень интересно как вы назвали доченьку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая красивая молодая мама! Жду с нетерпением узнать какое имя выбрали", "Как девочку назвали? Я что то пропустила", – пишут люди в комментариях.
Однако Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева упорно игнорируют вопросы поклонников. Пара скрывает эту информацию о дочери. Впрочем, ходят слухи, что малышку назвали Мией.
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