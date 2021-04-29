"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вышли гулять с коляской.

Самая красивая пара российского шоу-бизнеса обрела долгожданное счастье. У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" подарила мужу третьего общего ребенка. У них есть 17-летний сын Константин и шестилетний Лука. Также у Валерия Меладзе три дочери и от прошлого брака.

Альбина Джанабаева впервые показала в своем "Инстаграм", как выглядит после родов. Она опубликовала фото, на котором предстала с супругом Валерием Меладзе и новорожденной в коляске. Пара была одета по-спортивному, они вышли на прогулку в красивых куртках, кроссовках и солнечных очках. В руках артисты держали стаканчики с кофе.

Поклонники наперебой стали поздравлять Альбину Джанабаеву и Валерия Меладзе. Многие отметили, что певица в великолепной форме. "Вы вообще рожали?" – удивились подписчики. Но не обошлось без злостных хейтеров.

"Денег на кофе хватило, а то может быть помощь государства нужна"; "Когда твари жрут слаще народа и просят помощи, именно это и ведет страну к пропасти", – написали ненавистники.

Фанаты Меладзе и Джанабаевой тут же вступились за своих кумиров. Они призвали прекратить поток негатива в адрес артистов.

"Когда внутри столько злобы, наверное, страшно жить?"; "В вашем больном мозгу наверняка так и случится. А причины плохой жизни страны явно не в артистах. Зачем вы приходите говорить гадости на чужие странички? Поднимаете собственную значимость? Лучше бы книги читали. Душу развивали и мозг", – написали фолловеры.

Один из подписчиков сравнил Альбину Джанабаеву с Анджелиной Джоли и отметил, что она стала еще прекраснее после рождения дочери.