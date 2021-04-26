55-летний Меладзе впервые показал новорожденную дочь

Российский певец Валерий Меладзе является также актером, продюсером и ведущим. Он заслуженный артист России и народный артист Чеченской республики. К своим 55 годам он обрел широкое признание фанатов и теперь наконец стал абсолютно счастливым человеком.
Жена, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила ему третьего общего ребенка, долгожданную дочку. У них есть 17-летний сын Константин и шестилетний Лука. У Меладзе есть дети и от брака с бывшей супругой Ириной. Это три дочери — Инга, Софья и Арина.
В своем "Инстаграм" Валерий Меладзе впервые показал фото с дочерью. На снимке запечатлена крохотная ручка его новорожденной девочки, лежащая на его руке. Подписчики, среди которых есть и его коллеги по шоу-бизнесу, принялись наперебой расхваливать новоиспеченного отца и желать здоровья малышке.
"Господи, какая красота!" – написал певец, муж Юлии Ковальчук, Алексей Чумаков.
"Дай Бог всех благ", – отметил артист Денис Клявер.
Ранее Валерий Меладзе признался, что он безгранично счастлив. Он поблагодарил Альбину Джанабаеву за великую награду и пообещал, что впереди их семью ждет много прекрасных дней.
Стоит отметить, что история любви Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой непростая. Они начали встречаться, когда певец был еще женат. Певица добивалась продюсера более десяти лет, а он метался между двумя семьями.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.