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Бился головой об стену и кричал: матерящегося Киркорова упекли в психушку в день рождения

Бился головой об стену и кричал: матерящегося Киркорова упекли в психушку в день рождения

"Люблю удивлять и, возможно, поэтому столько лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню", – говорит Филипп Киркоров. В очередной раз ему это удалось.
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В день 54-летия короля российской эстрады состоялась премьера его совместного клипа с MARUV на песню "Комильфо". Провокация, скандал, сенсация – любое из этих определений этой работы режиссера Яны Чаплыгиной будет правильным.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

По стилистике клип напоминает видео на композиции Ibiza и "Цвет настроения". Это не просто видео, а минифильм с продуманным сценарием, дорогими костюмами, ярким гримом. "Психологический fashion триллер о женской мести, – так определяют его жанр сами создатели. – Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра MARUV может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?"

Действительно, Киркоров оказался в сумасшедшем доме, среди очень странных персонажей. Да и самого Лучезарного не узнать – он в инвалидной коляске. И матерится! Да, действительно, нецензурной брани в этом клипе много, как много и эротизма. Конечно, это работа для аудитории 18+. Но зато взрослых ждет самый сок!

Чего только стоит бьющийся головой об стену Киркоров в смирительной рубашке. А Maruv в чулках и стрингах! Словом, это надо видеть. Король снова всех удивил!

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 16:12
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