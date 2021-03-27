"Богатый мужчина": тяжелобольная экс-жена Аршавина выйдет замуж и уедет жить за границу

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина проходит интенсивное лечение страшной болезни. У нее аутоимунный некроз лобной пазухи. Девушка перенесла несколько операций и теперь живет с изуродованным лицом. Недавно она впервые показалась людям.

В эфире программы Андрея Малахова журналистка Алиса Казьмина впервые рассказала, что ей пришлось пройти. Она в подробностях описала, как увидела внутри своего носа черноту, и врач немедленно назначил операцию, а потом и вторую. Она пережила не один наркоз и кому.

Все это, по словам Казьминой, произошло с ней из-за стресса, который ей пришлось пережить после развода с Аршавиным. Мать футболиста отсудила у нее дом и выселяет ее и детей фактически на улицу.

Казалось бы, на Алису Казьмину свалились все беды на свете. Но как выяснилось, у нее еще есть шанс стать счастливой. Экстрасенс поведал, что ждет больную Алису в будущем. Финалист 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов считает, что у девушки еще есть шанс построить счастливую жизнь.

"Примерно через два года у нее с большой вероятностью будет новый брак. Избранником станет богатый мужчина. Жить супруги будут в ближнем зарубежье. Детей в новом браке я не вижу", – рассказал провидец.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандальную ситуацию, в которую угодил футболист Андрей Аршавин из-за болезни своей бывшей жены. Музыкальный деятель раскритиковала спортсмена за его наплевательское отношение к своим наследникам.