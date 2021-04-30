Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу

Накануне Катерина Шпица появилась на закрытии ММКФ и в неудачный момент попала в объективы фотокамер.

На церемонии закрытия 43-его Московского Международного кинофестиваля собрался весь цвет российского кинематографа. На красной дорожке появилась и 35-летняя звезда фильма "Крымский мост". Сама того не желая, Екатерина Шпица в этот вечер привлекла к себе повышенное внимание прессы.

Дело в том, что актриса пришла на мероприятие в длинном красном платье с высокими разрезами на подоле. Когда знаменитость позировала фотографам на красной дорожке, ветер раздул подол и все увидели ту часть тела, которую принято скрывать под одеждой.

Модный эксперт Ксения Князева по просьбе "КП" прокомментировала неудачный наряд звезды. Она заметила, что актрисе было неудобно в таком платье и, скорее всего, Шпица весь вечер боялась наступить на свой подол. А когда подол неожиданно задрался, получился эффект беременного живота, как будто у актрисы фигура-яблоко, однако на самом деле Катерина обладает красивой фигурой, просто наряд не дал ей подчеркнуть свои достоинства. Также дизайнеру не понравилась отделка платья да и сочетание цветов показалось странным.

Напомним, что в феврале этого года у актрисы случилось приятное событие – Екатерина Шпица, наконец, вышла замуж после того, как долгое время вынуждена была откладывать свадьбу.