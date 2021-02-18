"Ограничимся какими-то не жесткими видами": Катерина Шпица о сексе ради роли

Звезда серила "Полярный" порассуждала о ситуации вокруг продюсера из Голливуда Харви Вайнштейна, та тему харассмента и движения #MeToo. По мнению Катерины Шпицы, все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. прочитано 463 раза Актриса отметила, что среди жертв Харви Вайнштейна были те, кто действительно пострадал от грязных приставаний. Однако нельзя забывать, считает Катерина Шпица, что некоторым дамам такое внимание продюсера было на руку. Соглашаясь на интим с Вайнштейном, они как бы совершали сделку ради будущего успеха, мол, потерплю, потом пригодится. ПО ТЕМЕ "Кто-то крепко держится за ширинку": Шпица о самооценке и гармонии в отношениях Полярный – 1 сезон (сериал) Екатерина Анатольевна Шпица актриса "Может быть, ограничимся какими-то не жесткими видами секса – и это будет нужное, пускай и не очень приятное, знакомство", – показала ход мыслей девушек звезда сериала "Полярный". Спустя время, исчерпав свой творческий потенциал, они смогли присоединиться к движению #MeToo. Возможно, дамы хотели добиться таким образом пиара и внимания, не исключено, что они требовали моральной сатисфакции. Напомним, в 2017 году сразу несколько американских актрис выступили с обвинениями против известного продюсера Харви Вайнштейна. Женщины утверждали, что подверглись домогательствам и сексуальному насилию. В журналистском расследовании на эту тему сообщалось, что продюсер на протяжении почти 40 лет сексуально домогался артисток и подчиненных. Разгорелся большой скандал. На его фоне родилось движение #MeToo. В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Суд признал продюсера виновным в эпизодах сексуального насилия и изнасилования. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке