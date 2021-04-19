Ради деда: Гарри и Уильям сделали шаг навстречу друг другу

Несмотря на недавний скандал, братья нашли в себе силы поговорить тет-а-тет перед тем, как принц Гарри покинул страну.

Узнав о кончине принца Филиппа, его младший внук Гарри тут же приехал в Великобританию – к семье, отношения с которой в последнее время не складывались. После похорон деда герцог Сассекский, наконец, решился на откровенный разговор родным братом: принц Гарри и принц Уильям уединились в Виндзорском замке и провели вместе более двух часов.

Неизвестно, о чем именно говорили мужчины, но есть все основания предполагать, что они все-таки нашли общий язык после разразившегося скандала, виновницей которого стала Меган Маркл. В ходе беседы к мужчинам присоединился их отец – принц Уэльский. Источник в издании The Sun выразил надежду на то, что члены королевской семьи решили пойти на мировую ради скончавшегося принца Филиппа. Очевидно, состоявшийся разговор можно считать первый шагом на пути к примирению.

Другой информатор также утверждает, что именно принц Чарльз поспособствовал сближению своих сыновей – он отогнал автомобиль подальше от места проведения траурной церемонии в надежде, что принцы разговорятся во время ходьбы.

Тем не менее, герцог Сассекский не стал надолго задерживаться в Великобритании. Уже сегодня, через день после похорон он улетел обратно в США к беременной супруге. У многих вызвал недоумение тот факт, что принц Гарри не уделил достаточно внимания королеве, ведь он всегда считался любимцем Елизаветы II.