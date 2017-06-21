Накануне, 20 июня, в Эскоте стартовали королевские скачки Royal Ascot. Гостями престижного мероприятия стали не только представители британской аристократии, но и члены монаршей семьи: королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, и, разумеется, принц Уильям с Кейт Миддлтон. Последняя появилась перед публикой в белом кружевном платье, которое фанаты немедленно назвали свадебным за схожесть с ее подвенечным нарядом. Пользователи Сети в один голос заявили, что Кейт Миддлтон "снова стала невестой".
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