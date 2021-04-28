"Бомжового вида люди": Собчак жестко поиздевалась над престарелой матерью

Ксения Собчак в своем тикток-аккаунте поделилась издевательским видео с матерью.

Уже нельзя отрицать тот факт, что "Тик-Ток" стал новой площадкой для продвижения. Именно поэтому многие звезды, несмотря на статус и возраст, регистрируются в соцсети и снимают ролики под популярные треки. Собственные аккаунты есть у Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Насти Ивлеевой и других звезд отечественной эстрады.

Ксения Собчак также не осталась в стороне от молодежного приложения. Вероятно, чтобы завоевать аудиторию, телеведущая не гнушается даже жестких шуток над 69-летней матерью, членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой.

В своем аккаунте журналистка опубликовала ролик, в котором высмеивает недавнее высказывание родственницы. Артистка демонстрирует свой образ: на ней надеты черные кожаные брюки, объемный пиджак и ботинки с грубой подошвой. Стоит отметить, что подобная одежда особенно не нравится людям пожилого возраста. Этот момент и решила обыграть Ксения Собчак. После показа образа следует видеовставка с высказыванием Людмилы Нарусовой.

"Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди. Ну неприятно это, понимаете?" – возмущается мама Ксении Собчак.

Напомним, в одном из недавних интервью журналистка призналась, что всегда восхищалась своим папой, политиком Анатолием Собчаком. У дочери с отцом были очень близкие отношения, и журналистка по нему скучает. А вот с мамой у Ксении, наоборот, наблюдались сложности с пониманием. В последнее время артистка стала замечать сходство с родительницей, и ее это пугает.