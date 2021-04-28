Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
21:18
Спортсменка из Польши отказалась от флага в поддержку россиянки
21:16
"Пришел покуражиться": вылетевший из "Маски" Пьеха никогда не любил шоу
20:55
Смертельное ДТП со скорой в Ялте попало на видео
20:36
Умер летавший к Луне астронавт Майкл Коллинз
20:27
Овдовевшая артистка Дейнега стала жертвой брачного афериста
20:24
Подмосковье засыпало градом
20:12
На пешеходном переходе в Москве машина сбила ребенка
20:08
Подругу скончавшегося в одиночестве солиста "Песняров" обвинили в его отравлении
20:04
Стало известно об исчезновении 86-летней Фрейндлих после тяжелой формы ковида
20:02
Украина заминировала дома и дороги в Донбассе
19:50
В Кузбассе ветер сдул остановку
19:40
"Из неопубликованного": Галкин обнародовал редкие кадры с дочерью
19:31
"Бомжового вида люди": Собчак жестко поиздевалась над престарелой матерью
19:10
В Калиниграде 68-летний пенсионер избил невесту стулом
19:08
Россия окажет помощь Индии в борьбе с коронавирусом
18:42
Опасаются за ее жизнь: в клинике рассказали о состоянии госпитализированной Светличной
18:42
"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости
18:32
"Это все наглая, мерзкая ложь": Волкова взорвалась после публикации интимных признаний о ней
18:26
Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру – эксперт Руденко
18:26
Авербух разорился на ледовых шоу
17:50
Еще не развелась, а уже гуляет: Кардашьян дразнит мужа интрижкой на стороне
17:44
"Выгнал бы половину": Дибров призвал убрать бездельников с телевидения
17:42
Предприимчивая Уизерспун реанимировала вышедших в тираж Энистон и Кидман
17:41
В России признали выборы в США украденными
17:37
Солистов Little Big женили после грязных слухов о крушении семьи
17:36
Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам
17:11
Надменная Лобода изощренно унизила зазнавшуюся Бузову
17:11
Собчак вывалила перед народом свои проблемы: Всю жизнь мучаюсь
16:43
В деле с наследством Баталова поставлена точка
16:17
Политолог Гаспарян назвал "шизофренией" идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
16:16
Аналитик Чалый назвал заявление Лукашенко о покушении попыткой легитимизации
16:11
"Пришлось поставить себя на последнее место": Мерьем Узерли об обстановке на съемках "Великолепного века"
16:04
Не заметила знака: Ивлееву оставили без роскошной машины
15:31
"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала
15:24
Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь
15:14
С Лимоновым тягаться не будет: известный комик раскрыл подробности романа с Волковой
15:02
Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом
14:53
Забывает слова: появились неутешительные новости о состоянии сдавшего после инсульта Диброва
14:47
Политолог Суздальцев о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Откроет ящик Пандоры
14:45
"Плохая мать": оставившая сына Тодоренко поставила на себе крест
14:26
Актер Роман Курцын скрывает увечья от семьи
14:21
Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды
14:12
"Что за порнуха?": голую Каменских обплевали за постельную сцену
14:12
Принц Гарри наплевал на день рождения бабушки и памятник матери из-за Меган Маркл
14:09
В России начали производить первые в мире комбинированные тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис
14:05
"Остановитесь": отощавшая после родов Подольская напугала россиян
13:57
Доктор наук назвала три простых упражнения для защиты от инфаркта
13:36
Елизавета II ответила на письмо юной россиянки
13:33
"Ты скелет, ты страшная!": Заворотнюк взвыла из-за травли
13:31
Судьбу Юлии Пересильд решит комиссия
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Шоу-бизнес
"Бомжового вида люди": Собчак жестко поиздевалась над престарелой матерью

"Бомжового вида люди": Собчак жестко поиздевалась над престарелой матерью

Ксения Собчак в своем тикток-аккаунте поделилась издевательским видео с матерью.
прочитано 742 раза

Уже нельзя отрицать тот факт, что "Тик-Ток" стал новой площадкой для продвижения. Именно поэтому многие звезды, несмотря на статус и возраст, регистрируются в соцсети и снимают ролики под популярные треки. Собственные аккаунты есть у Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Насти Ивлеевой и других звезд отечественной эстрады.

ПО ТЕМЕ

Собчак вывалила перед народом свои проблемы: Всю жизнь мучаюсь

"Мне было больно": Собчак взвыла из-за сравнения с другими "телками"

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак также не осталась в стороне от молодежного приложения. Вероятно, чтобы завоевать аудиторию, телеведущая не гнушается даже жестких шуток над 69-летней матерью, членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой.

В своем аккаунте журналистка опубликовала ролик, в котором высмеивает недавнее высказывание родственницы. Артистка демонстрирует свой образ: на ней надеты черные кожаные брюки, объемный пиджак и ботинки с грубой подошвой. Стоит отметить, что подобная одежда особенно не нравится людям пожилого возраста. Этот момент и решила обыграть Ксения Собчак. После показа образа следует видеовставка с высказыванием Людмилы Нарусовой.

"Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди. Ну неприятно это, понимаете?" – возмущается мама Ксении Собчак.

Напомним, в одном из недавних интервью журналистка призналась, что всегда восхищалась своим папой, политиком Анатолием Собчаком. У дочери с отцом были очень близкие отношения, и журналистка по нему скучает. А вот с мамой у Ксении, наоборот, наблюдались сложности с пониманием. В последнее время артистка стала замечать сходство с родительницей, и ее это пугает.

@xenia_sobchak

##Собчак ##Образ ##Ожидание ##Реальность ##Мама

♬ original sound - Ksenia Sobchak

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 19:31 Источник: Тик-Ток ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Ню - ню.....
Пожаловаться Ответить
Маманя конечно немного выжила из ума. А прикид Ксении хорош.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"

Беседа актрисы и телеведущего не сложилась

Шоу-бизнес

"Это невыносимо": вскрылись сенсационные данные об ЭКО Жанны Фриске

Эксперт сделала важное заявление
Шоу-бизнес

Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

Россияне затравили знаменитость
Шоу-бизнес

Стало известно об исчезновении 86-летней Фрейндлих после тяжелой формы ковида

Актриса долго восстанавливалась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+