"Отечное лицо": Собчак в халате и тапках заметили в кустах

Телеведущей Ксении Собчак в этом году исполнится 40 лет. Перед этим важным событием звезда решила отдохнуть и немного оздоровиться. Поэтому 24 апреля она улетела из России в Швейцарию.
Ксения Собчак остановилась в люксовом отеле "Анри Шено", который расположен на берегу живописного Люцернского озера у подножья Швейцарских Альп.
В своем "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала свежее фото, на предстала без макияжа и в застиранном на вид халате, в домашних комфортных тапках. Подписчиков удивил внешний вид Собчак. Многим ее лицо показалось чересчур распухшим. Это было странно, ведь телеведущая приехала на оздоровление.
"Ксения Анатольевна, пейте меньше жидкости на ночь. Это вредно"; "Отечное лицо"; "Что-то личико опухшее", – заметили внимательные поклонники.
Напомним, недавно Ксения Собчак угодила в очередной скандал. На премьере в одном из кинотеатров к ней пристал неизвестный поклонник. Муж ведущей Константин Богомолов бросился на выручку любимой супруги и чуть было не поколотил соперника. Режиссер публично объяснил назойливому незнакомцу, что к его жене приставать не стоит.
Впрочем, как писали "Дни.ру", поклонники сочли это выдумкой самой Ксении Собчак. По их мнению, она разыграла сценарий для повышения рейтинга.
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