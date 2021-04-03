Брежнева в бикини возбудила посетителей пляжа

Звездная блондинка похвасталась фигурой в купальнике. Вера Брежнева представила аппетитные формы.

В марте Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск вместе с любимыми дочерями Соней и Сарой от предыдущих браков. Счастливая троица прекрасно вписалась в атмосферу курортного Дубая и увлеклась пляжным отдыхом. Певица не упустила возможности показать стройную фигуру в бикини не только окружающим, но и подписчикам инстаграм-канала. Звезда периодически делится интересными снимками с отдыха в личном блоге. Недавно она опубликовала в инстаграм-истории фото с неожиданного ракурса на шезлонге.

В кадре Вера Брежнева лежит в белом купальнике на боку. По заверению певицы, она читала в момент съемки и не догадывалась о происходящем. Дочь запечатлела пикантные ягодицы 39-летней матери на фоне Персидского залива. На пляже поп-дива слегка выставила пятую точку назад, ближе к объективу. Поклонники остались в восторге от возбуждающих форм знаменитости, но она так и не решилась поместить снимок в инстаграм-канал на постоянной основе.

Подписчики с удовольствием комментируют жаркие фото звездной блондинки. Многие россияне считают ее внешность идеальной, ведь выглядит певица впечатляюще молодо и стильно. Вера Брежнева получает к фотографиям массу комплиментов и пламенных признаний от преданных фанатов.

