"Я в ожидании": обнаженная Брежнева заинтриговала россиян

Исполнительница активно ведет свой блог в "Инстаграм" и делится с поклонниками самыми значимыми моментами своей жизни. Накануне она опубликовала новую фотографию.

На снимке артистка сидит на диване. Она одета в короткий белый топ и обтягивающую мини-юбку. В глаза сразу же бросаются обнаженные длинные ноги звезды. "Я в ожидании", – подписала Вера, отметив, что осталось всего лишь два дня. Многие пользователи не совсем поняли, о чем идет речь и задумались, стоит ли поздравлять певицу со скорым пополнением. Некоторые даже стали оставлять теплые пожелания для Веры.

Однако по другим комментариям даже самым непосвященным быстро стало понятно, что Брежнева живет в ожидании концерта. Она уточнила у поклонников, какие песни им было бы приятно услышать. На днях она выпустила новый клип "Ты не один". Ранее певица попросила поклонников не приносить ей букеты. Она отметила, что, если обожателям все же хочется поделиться с ней чем-то важным, то они смогут оставить ей письмо или открытку в специальном ящике перед мероприятием.

Уже завтра в "Крокус Сити Холле" пройдет сольный концерт Веры Брежневой. Это будет первое большое выступление исполнительницы после пандемии. Во время карантина звезда активно работала и писала новые хиты.

Подписчики живут в ожидании встречи с кумиром. "Вы самая красивая женщина на планете", "Какие же ноги", "Богиня, просто солнышко", "Какая же ты классная", "Красивая женщина", "Я в ожидании!", "Моя мечта – потанцевать на Вашем концерте", "Шикарные ноги, талантливая женщина", – писали они.

