Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян

Поклонники посчитали забавным новый образ Прохора Шаляпина. Певец поделился новым снимком в "Инстаграм".

Накануне 37-летний Прохор Шаляпин показал подписчикам новый предмет гардероба – стильную куртку, сшитую на заказ из тканей всемирно известного бренда. Но поклонники обратили внимание на выпрямленные волосы певца, а точнее – на молодежную укладку, популярную 10-15 лет назад.

Интернет-пользователи решили, что Прохор, не желая мириться с возрастом, изо всех сил молодится, но у него не получается. "Вы были таким красивым, а сейчас что с лицом?", – задалась вопросом поклонница. Она считает, что Шаляпин должен сходить к косметологу и избавиться от морщин. "Вам нельзя стареть, сделайте укольчики красоты", – посоветовала фанатка.

Те, кто не одарил Прохора комплиментами, посмеялись над ним. Они предположили, что певец уже давно облысел и носит парик. Зубы якобы также не смотрятся естественно, поэтому вывод у интернет-пользователей один: они вставные.

Напомним, до недавнего времени Прохор Шаляпин носил на зубах специальные пластины – люминиры, которые обошлись ему в один миллион рублей. В какой-то момент певец решил избавиться от "унитазной" улыбки и следовать тренду на естественность.