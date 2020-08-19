Шаляпин избавился от накладных зубов: Пусть кривенькие, но свои

Как и многие артисты, музыкант некоторое время назад прибегнул к "магии" накладок на зубы. Виниры или люминиры носят, к примеру, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Александр Домогаров.
Правда, между видами этих насадок есть разница. Первый вариант надевается только после того, как стачиваются родные резцы. Вторые просто приклеиваются к зубам, и от них можно безболезненно избавиться.
Вот Прохор Шаляпин и решил убрать изо рта "унитаз", как он окрестил люминиры. По его словам, сейчас тренд на естественность, поэтому пусть лучше будут кривенькие, но свои зубы.
Певец отметил, что на установку накладок потратил больше миллиона рублей. "Голливудские" пластины заметно белее, чем родные резцы, поэтому сильно выделяются на фоне лица – выглядит это довольно пугающе.
Прохор Шаляпин надеется, что его примеру последуют и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. По мнению артиста, всем пора избавиться от накладных волос и зубов. Правда, некоторые в Сети считают, что, если селебрити перестанут носить шиньоны и виниры, от них ничего не останется.
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