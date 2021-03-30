"Он побил бы меня!": Прохор Шаляпин на коленях молил о прощении на могиле Федора Шаляпина

30 марта исполнилось 10 лет со дня смерти актрисы и певицы Людмилы Гурченко. Певец Прохор Шаляпин пришел на могилу дивы с ее внучкой – Еленой Королевой. Он положил огромный букет алых роз на могилу звезды, а потом пошел к захоронению прославленного русского баса Федора Щаляпина.

Вообще-то от рождения он был Андреем Захаренковым. Под этим же именем выступал в вокальной шоу-группе "Джем", где пела и Ирина Дубцова. А в 2006 году – уже под сценическим псевдонимом "Прохор Шаляпин" – певец стал участником телевизионного проекта Первого канала "Фабрика звезд-6". В паспорте он также поменял имя, став Прохором Андреевичем Шаляпиным. Пресса сразу стала говорить, что он-де потомок знаменитого оперного певца Федора Шаляпина.

Конечно же, это не так. Хотя личная жизнь Федора Ивановича была весьма насыщенной. Он дважды женился. В первом браке у него родилось шестеро детей. Потом завел себе любовницу, у которой было своих двое детей и еще троих она родила от Шаляпина. Фактически, у него появилась вторая семья, а первый брак не был расторгнут. Одна семья жила в Москве, вторая — в Петрограде, и между собой они не общались.

Сегодня все это могло бы стать сюжетом для нескольких выпусков скандального ток-шоу. Про это, кстати, Прохор Шаляпин и сказал на могиле Федора Шаляпина. "Я понимаю, что лично меня Федор Иванович побил бы за какие-то личные прегрешения, но время сейчас такое, – оправдывался Прохор. – Если бы во время жизни Федора Ивановича была программа "Пусть говорят", то, уверяю вас, выпусков о нем сняли бы не меньше, чем про меня. Сколько у него было официальных детей, а сколько еще неофициальных! И деньги там тоже делили наследники".

"Прости, Федор Иванович, прости, родной! Я перед тобой виноват! Я готов перед тобой на колени встать, за то что немного не в ту сторону повернул великую фамилию!" – с этими словами Шаляпин с букетом белых роз пал ниц.

Напомним, весной 1937 года у Федора Шаляпина был обнаружен лейкоз. А 12 апреля 1938 года, на 66-м году жизни, он скончался в Париже на руках жены и был похоронен на кладбище Батиньоль. На могильной плите сделали надпись: "Здесь покоится Федор Шаляпин, гениальный сын земли русской".

Потом при посредничестве советского писателя Юлиана Семенова сын Шаляпина разрешил перенесение праха отца из Франции в Россию. Церемония перезахоронения состоялась на Новодевичьем кладбище в Москве 29 октября 1984-го. Два года спустя там был установлен надгробный памятник.