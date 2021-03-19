"Она мне близка": Шаляпин высказался о романе с Королевой

Домыслы же о романе с девушкой певец опроверг. Свою знакомую он охарактеризовал как добрую и неиспорченную молодую особу. По словам Прохора Шаляпина, они подружились.
"Она мне близка по духу", – отметил артист. Певец добавил, что сейчас в любовном отношении у него прекрасные отношения с канадкой. Он находится на связи с бизнесвумен.
Напомним, ранее Прохора Шаляпина заметили вместе с Еленой Королевой на светском мероприятии в честь финала конкурса "Мисс queen of the world". Гости вечеринки посчитали, что исполнитель закрутил роман с девушкой.
Как писали "Дни.ру", Прохор Шаляпин встречается с миллионершей из Канады. Ранее вся страна обсуждала его отношения с пианисткой, вдовой Армена Джигарханяна – Виталиной Цымбалюк-Романовской. О расставании пары стало известно в конце 2019 года.
Влюбленные не раз говорили о планах на будущее, свадьбе и возможных детях. Однако позже вскрылось, что отношения были всего лишь пиар-ходом.
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