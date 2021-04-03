Ложь Меган Маркл стала достоянием общественности

Напомним, американская актриса решилась на откровенную беседу с известным интервьюером Опрой Уинфри. Меган Маркл и принц Гарри раскрыли всю подноготную дворца в Великобритании. Однако позже молодая семья была выведена на чистую воду.

Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. По словам королевского эксперта, заявления девушки о правилах поведения в семье не соответствуют действительности.

Выяснилось, Меган врала, рассказывая, будто ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время нахождения в Великобритании. Биограф уверен, что актриса вела обычную жизнь во время своего нахождения в королевской семье. Более того, она часто встречалась с давними друзьями и посещала общественные заведения.

Эндрю Мортон заверил, что его знакомые лично видели, как девушка выходила из супермаркета рядом с Кенсингтонским дворцом. Напомним, что автор книги о британской чете Колин Кэмпбелл ранее высказывалась по поводу обвинений в расизме.

Писательница предположила, что возлюбленные неверно прокомментировали слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Действительно, принцесса была против брака Гарри с Меган, однако это не было связано с происхождением актрисы. Анна считала, что избранница наследника не уважает британские традиции, поэтому не сможет достойно представлять статус старшего члена королевской семьи.

Стоит отметить, что принц Гарри лично поднимал этот вопрос в скандальном интервью. Тогда он и признался, что некоторые представители британской четы переживали из-за цвета кожи долгожданного внука. А Меган Маркл и вовсе заявила, что требовательная семейка чуть ли не довела ее до самоубийства.