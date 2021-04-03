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Шоу-бизнес
Ложь Меган Маркл стала достоянием общественности

Ложь Меган Маркл стала достоянием общественности

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Напомним, американская актриса решилась на откровенную беседу с известным интервьюером Опрой Уинфри. Меган Маркл и принц Гарри раскрыли всю подноготную дворца в Великобритании. Однако позже молодая семья была выведена на чистую воду.
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Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. По словам королевского эксперта, заявления девушки о правилах поведения в семье не соответствуют действительности.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

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Елизавета II королева Великобритании

Выяснилось, Меган врала, рассказывая, будто ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время нахождения в Великобритании. Биограф уверен, что актриса вела обычную жизнь во время своего нахождения в королевской семье. Более того, она часто встречалась с давними друзьями и посещала общественные заведения.

Эндрю Мортон заверил, что его знакомые лично видели, как девушка выходила из супермаркета рядом с Кенсингтонским дворцом. Напомним, что автор книги о британской чете Колин Кэмпбелл ранее высказывалась по поводу обвинений в расизме.

Писательница предположила, что возлюбленные неверно прокомментировали слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Действительно, принцесса была против брака Гарри с Меган, однако это не было связано с происхождением актрисы. Анна считала, что избранница наследника не уважает британские традиции, поэтому не сможет достойно представлять статус старшего члена королевской семьи.

Стоит отметить, что принц Гарри лично поднимал этот вопрос в скандальном интервью. Тогда он и признался, что некоторые представители британской четы переживали из-за цвета кожи долгожданного внука. А Меган Маркл и вовсе заявила, что требовательная семейка чуть ли не довела ее до самоубийства.

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Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 13:04 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость679327
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Гость667998
Это называется со свинным рылом в калашный ряд или села не в свои сани!
«Бедная овечка». Хмм. Раньше было жалко пострадавшего из-за неё Гарри. А сейчас - совсем не жалко. Лопух он.
Гость667998
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Это называется со свинным рылом в калашный ряд или села не в свои сани!
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