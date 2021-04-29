"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"

В течение 11 выпусков не только члены жюри, но и телезрители успели привыкнуть к участникам шоу "Маска". Некоторых героев охотно разоблачали, а другим давали возможность выступить снова. До финала проекта дошли четверо участников – Заяц, Змея, Лама, Крокодил. Кто скрывается под оставшимися масками и кто станет победителем, зрители узнают в воскресенье, 2 мая, посмотрев эфир телеканала НТВ.
Члены жюри в полной растерянности, ведь в финале оказались лучшие из лучших. Например, певице Валерии, которая уже второй сезон оценивает выступления участников, сложно сказать, кто победит. "Все, кто остался, – нереальные артисты, просто сумасшедшие", – считает исполнительница хита "Часики".
У Валерии есть версии, кто скрывается под масками. Общаясь с журналистом, певица не стала называть конкретные имена. Она лишь отметила: Заяц – это, по ее мнению, известный юморист. К слову, этот персонаж очень полюбился публике. Во время съемок шоу "Маска" зрители атаковали Валерию в социальных сетях, выдвигая требования: "Не смейте трогать зайца!", "Зайцу жизнь в финале!".
Напомним, в последнем выпуске члены жюри и зрители попрощались с Неваляшкой. Под этой маской 11 выпусков скрывался Стас Пьеха. Артист поразил публику не только своим вокалом, но и чувством юмора. Даже коллеги по цеху не знали, что певец настолько обаятелен и харизматичен.
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