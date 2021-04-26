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Срочно: 80-летнюю Светличную экстренно госпитализировали

Срочно: 80-летнюю Светличную экстренно госпитализировали

Появилась информация о том, что актрису Светлану Светличную доставили в одну из столичных больниц.
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О том, что артистка неважно себя чувствует, сообщили в медицинском учреждении. По словам источников, звезду доставили в больницу им. Юдина. У нее подозревают инсульт.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Друг Светланы Светличной, артист Иван Николаев, с которым она часто появлялась на публике последнее время, отметил, что не в курсе ситуации. По словам молодого человека, ему пока не сообщали о состоянии актрисы.

Также он добавил, что недавно артистка помирилась с сыном, поэтому детали стоит уточнять у него. Николаев отметил, что постарается выяснить подробности о здоровье Светланы Светличной.

Напомним, в конце 2020-го появились слухи о том, что актриса находится в тяжелом состоянии в больнице. Как и в этот раз, у звезды подозревали инсульт. Впрочем, позднее Светлана Светличная опровергла эту информацию, отметив, что действительно находится в клинике, так как проходит плановое обследование.

Также ранее знаменитость жаловалась на головокружения и головные боли. По словам актрисы, сосуды у нее не в лучшем состоянии. Звезда считает, что это из-за ее пристрастия к курению. Впрочем, возможно, проблемы со здоровьем у Светличной появились после того, как на нее упала конструкция с софитами.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 15:19 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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