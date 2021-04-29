Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах

Звезда подверглась жесткой критике после рассказа о приставаниях актера.

Российская актриса Елена Проклова вывалила грязные подробности своей юношеской карьеры. В эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ она призналась, что в 15 лет к ней приставал известный актер. Имени своего обидчика актриса не рассекретила, но многие пришли к выводу, что она могла говорить об Олеге Табакове, который снимался с ней в то время в картине "Гори, гори, моя звезда".

После откровенного интервью на Елену Проклову посыпались критика и негатив. 67-летнюю актрису обвиняли в глупости, лжи, а некоторые говорили, что 15-летняя Проклова сама была не против приставаний. Вдова Олега Табакова не могла промолчать, раз речь косвенно зашла о ее покойном супруге. Она подчеркнула, что уважает Проклову и считает, что к таким женщинам невозможно пристать без ее согласия.

Многие представители шоу-бизнеса осудили елену Проклову. Яна Поплавская заявила, что такими откровениями, как "море крови, все лилось, а также член, оральный секс и так далее", стоит делиться у психолога, а никак не на глазах у миллионов поклонников. Она назвала сказанное актрисой "мерзкими подробностями частной жизни".

После всего произошедшего зрители и пользователи Сети ополчились против Елены Прокловой. Некоторые даже начали требовать лишить ее звания заслуженной артистки РСФСР и даже решили создать петицию, пишет Пятый канал.