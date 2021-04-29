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Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах

Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах

Звезда подверглась жесткой критике после рассказа о приставаниях актера.
прочитано 836 раз

Российская актриса Елена Проклова вывалила грязные подробности своей юношеской карьеры. В эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ она призналась, что в 15 лет к ней приставал известный актер. Имени своего обидчика актриса не рассекретила, но многие пришли к выводу, что она могла говорить об Олеге Табакове, который снимался с ней в то время в картине "Гори, гори, моя звезда".

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

После откровенного интервью на Елену Проклову посыпались критика и негатив. 67-летнюю актрису обвиняли в глупости, лжи, а некоторые говорили, что 15-летняя Проклова сама была не против приставаний. Вдова Олега Табакова не могла промолчать, раз речь косвенно зашла о ее покойном супруге. Она подчеркнула, что уважает Проклову и считает, что к таким женщинам невозможно пристать без ее согласия.

Многие представители шоу-бизнеса осудили елену Проклову. Яна Поплавская заявила, что такими откровениями, как "море крови, все лилось, а также член, оральный секс и так далее", стоит делиться у психолога, а никак не на глазах у миллионов поклонников. Она назвала сказанное актрисой "мерзкими подробностями частной жизни".

После всего произошедшего зрители и пользователи Сети ополчились против Елены Прокловой. Некоторые даже начали требовать лишить ее звания заслуженной артистки РСФСР и даже решили создать петицию, пишет Пятый канал.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 15:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Ню - ню.....
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гость756318
Ну ,а если это 100% правда -кого и чего будем лишать.может она так исповедывалась, может кому-то не нравится,может аморально,может неэтично,но мы все разные-может она хотела молодых предупредить-мы же знаем, что и сейчас это процветает!!!Ведь миллион она не взяла себе!
А кому? Может вам отдала ? Не в миллионеров дело, хот, давно известно, что каждый актёр или " эксперт" получает баснословные деньги в любом шоу. Елене надо было говорить при жизни человека или молчать до гробваой доски. Теперь и ее таланты в фильмах ясны.
Гость699575
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Если так каждый будет исповедоватся нести чепуху то что будет с обществом.говорить надо правду и когда человек жив.ненадо всех под себя равнять.надо будет любая мать встанет на защиту своего ребенка и без ее исповеди.вот где ее мать была.а то проклова такая правильная учить пришла.дура.противно 67а ума нет
Гость716092
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Педофила - Олега Павловича лишить звания посмертно!
Гость713266
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Гость715916
Не только лишить звания заслуженной, но и изолировать от общества. Старуха явно представляет опасность для других.
Невероятное количество поддерживающих педофилов. Может Зудина поделиться отношениями в 17 лет с мэтром?
Гость713266
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Гость715916
Не только лишить звания заслуженной, но и изолировать от общества. Старуха явно представляет опасность для других.
Ее право поделиться хоть и мерзкой, но правдой. И никто не вправе ее осуждать, а уж тем более чего-то лишать. Будь на ее месте ваши дети, вы бы пели другие песни.
гость756318
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Ну ,а если это 100% правда -кого и чего будем лишать.может она так исповедывалась, может кому-то не нравится,может аморально,может неэтично,но мы все разные-может она хотела молодых предупредить-мы же знаем, что и сейчас это процветает!!!Ведь миллион она не взяла себе!
Виола
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Почти на каждом фильме имела любовников, уроки не прошли даром!!!
Гость715677
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Проклова дура и всегда ей была и скорей всего она не врет, помнится мне,она выдала имена всех своих известных женатых любовников несколько лет назад, череды разводов после этого не последовало )) Но почему сейчас все решили, что речь именно о Табакове, она ведь на этот раз имен не называла ? Есть повод думать именно на него, значит были прецеденты и все в курсе, тогда откуда столько возмущения ??
Гость 1
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Гость715916
Не только лишить звания заслуженной, но и изолировать от общества. Старуха явно представляет опасность для других.
Во как обернулось! Проклову лешить звания, а приставучих сальных мужиков наградить звездой Героя посмертно и табличку пригвоздить к стене дома - здесь жил такой то, который по подъездам девок щупал!!!!
Гость715916
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Не только лишить звания заслуженной, но и изолировать от общества. Старуха явно представляет опасность для других.
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