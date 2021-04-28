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"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала

"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала

После выхода в эфир шоу "Секрет на миллион" с участием актрисы Елены Прокловой начался скандал. Она заявила, что была жертвой домогательств.
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Имен своих обидчиков Елена Проклова не назвала, но отметила, что домогательства происходили дважды – когда ей было 12 и 15 лет. К ней приставали именитые актеры и даже склоняли ее к сексуальному контакту. Зрители сами додумали все за актрису. Они решили, что это мог быть либо актер Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание за смертельное ДТП, либо Олег Табаков. Оба тогда с не работали, в том числе на съемках картины "Гори, гори, моя звезда".

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

"Когда мне было 15 лет, я снималась в одной картине, мне воспылал чувствами известный актер. Но чувства эти были далеки от идеала. Я с ним познакомилась на съемках этой картины. Я была влюблена в него, это был мой кумир. Это был огонь и лед – когда ты влюблен в человека и боишься его больше всего на свете".

Елена Проклова рассказала, что ее заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Для нее как для маленькой девочки все это было страшно. Но она не могла ослушаться, ведь с детства тогда всех учили, что взрослым надо безоговорочно подчиняться. К тому же, это был небезызвестный актер. По словам Елены Прокловой, это было ужасно и приводило в ступор.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина не смогла промолчать и сначала обвинила Едену Проклову в том, что она сама во всем виновата. При этом Зудина заявила, что всегда уважала и уважает Елену Проклову. Она была для нее кумиром. Также она считает, что к таким женщинам, как она сама и Проклова, невозможно просто пристать без добровольного согласия. По словам вдовы Олега Табакова, у их семей всегда были отличные отношения, и говорить гадости про ее покойного мужа Проклова не стала бы. "Елена всегда с любовью говорила об Олеге", – отметила она.

Потом Зудина остыла и извинилась перед Прокловой. Дело в том, что в ее "Инстаграм" начался хаос, и поклонники знаменитостей как с цепи сорвались. Кажется, скандал только набирает обороты.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 15:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость 1
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Любитель пива
Это ж надо Олега Ефремова с Михаилом перепутать. Да уж, уровень компетенции редакции сайта ниже плинтуса. Вот это днище.
Там теперь ещё Серёжа Ефремов появился. Чудеса превращений🎉
Виола
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Должна гордиться до конца своих лет!!! Была с такими мужчинами!!! С ранних лет!!!
Любитель пива
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Это ж надо Олега Ефремова с Михаилом перепутать. Да уж, уровень компетенции редакции сайта ниже плинтуса. Вот это днище.
Гость 1
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Гость <цензура>
Уберите проклову подальше от нормальных людей.человек с деменцией требует лечение.в таком возрасте человек много мнит о себе.
Ну ребята писаки тут такого напортачили, из серии догадайся мол сама... ЕДена Проклова это понимай Елена... Михаил Ефремов это видимо Олег Ефремов... А Михаил от вердикта дни ру теперь ещё и насильник педофил получается, того гляди срок отсидки увеличат... Кто это всё пишет, какой гений, мда🤔
Гость п
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Уберите проклову подальше от нормальных людей.человек с деменцией требует лечение.в таком возрасте человек много мнит о себе.
Гость711698
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Ой,ребята,заврались!Все-ее!
Ева
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зудина-Глупая женщина.
Алиби
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Михаил Ефремов лет на 10 младше старушки Прокловой. Когда до неё «домогались», он ещё пешком под стол ходил.
Гость 1
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Какой Михаил Ефремов, он же сидит, но живой! Проклова ясно сказала, что не ходила к нему на похороны. Пишите ляпы и ещё зарплату получаете, позорники
1

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