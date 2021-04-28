"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала

После выхода в эфир шоу "Секрет на миллион" с участием актрисы Елены Прокловой начался скандал. Она заявила, что была жертвой домогательств.

Имен своих обидчиков Елена Проклова не назвала, но отметила, что домогательства происходили дважды – когда ей было 12 и 15 лет. К ней приставали именитые актеры и даже склоняли ее к сексуальному контакту. Зрители сами додумали все за актрису. Они решили, что это мог быть либо актер Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание за смертельное ДТП, либо Олег Табаков. Оба тогда с не работали, в том числе на съемках картины "Гори, гори, моя звезда".

"Когда мне было 15 лет, я снималась в одной картине, мне воспылал чувствами известный актер. Но чувства эти были далеки от идеала. Я с ним познакомилась на съемках этой картины. Я была влюблена в него, это был мой кумир. Это был огонь и лед – когда ты влюблен в человека и боишься его больше всего на свете".

Елена Проклова рассказала, что ее заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Для нее как для маленькой девочки все это было страшно. Но она не могла ослушаться, ведь с детства тогда всех учили, что взрослым надо безоговорочно подчиняться. К тому же, это был небезызвестный актер. По словам Елены Прокловой, это было ужасно и приводило в ступор.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина не смогла промолчать и сначала обвинила Едену Проклову в том, что она сама во всем виновата. При этом Зудина заявила, что всегда уважала и уважает Елену Проклову. Она была для нее кумиром. Также она считает, что к таким женщинам, как она сама и Проклова, невозможно просто пристать без добровольного согласия. По словам вдовы Олега Табакова, у их семей всегда были отличные отношения, и говорить гадости про ее покойного мужа Проклова не стала бы. "Елена всегда с любовью говорила об Олеге", – отметила она.

Потом Зудина остыла и извинилась перед Прокловой. Дело в том, что в ее "Инстаграм" начался хаос, и поклонники знаменитостей как с цепи сорвались. Кажется, скандал только набирает обороты.