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Ноя. 2, 2018
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Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

567

В Москве в отеле "Марриотт Ройал Аврора" состоялся гала-ужин, посвященный презентации Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Важное мероприятие посетило множество представителей отечественного шоу-бизнеса: продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, продюсер Бари Алибасов, композитор Игорь Крутой, певица Полина Гагарина. К слову, по мнению комментаторов в Сети, артистка в своем эффектном красном платье буквально затмила своих коллег, облачившихся в мрачные темные тона.

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