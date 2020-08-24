"Даю советы": звезда "Дома-2" подружилась с новой любовницей экс-супруга

Экс-участница "Дома-2" Тата Блюменкранц рассказала, какие отношения поддерживает с бывшим мужем Валерием. По словам девушки, недавно ее дочь Бетти вновь стала общаться с отцом.

Валерий Блюменкранц какое-то время не навещал наследницу, потому что очень много внимания уделял своей новой возлюбленной – Анне Левченко. Тата Блюменкранц призналась, что Бетти настолько отвыкла от мужского внимания, что называла папой даже незнакомцев.

Когда девочка увидела отца, то не сразу поняла, что этот дядя – ее папа. А недавно звезда шоу "Дом-2" впервые отдала дочь бывшему мужа на три дня. Блюменкранц выплачивает ребенку алименты. Сама Тата неплохо зарабатывает на рекламе в Интернете. Кроме того, она снимается в сериалах. Также девушку часто зовут на показы и телепрограммы.

Примечательно, что с новой избранницей Валерия звезда шоу "Дом-2" поддерживает приятельские отношения. Они частенько общаются и переписываются с Анной. "Я интересуюсь ходом ее беременности, иногда даю советы, руководствуясь собственным опытом", – поведала Тата.

В большинстве конфликтов девушка встает на сторону любовницы Валерия Блюменкранца. Дело в том, что у Левченко был негативный опыт отношений. Ее экс-избранник поднимал на нее руку, изменял. Теперь Анна переживает, не повторится ли это с Валерием. И Тата ее поддерживает.

К слову, Тата Блюменкранц сама вскоре готовится выйти замуж. У нее есть любимый мужчина, имя которого она пока не раскрывает. Говорить о личной жизни звезда шоу "Дом-2" не любит, руководствуясь принципом, что счастье любит тишину.