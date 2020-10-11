Скандальная звезда шоу "Дом-2" сцепилась с бывшим мужем из-за ребенка

Валерий Блюменкранц случайным образом оказался в Москве. Мужчина приехал решать рабочие вопросы и загорелся идеей увидеться с родной дочерью. Однако это было не так уж и просто.
Бывшая жена Блюменкранца враждебно настроена по отношению к мужчине. Тата не подпускает дочь к отцу и всячески старается минимизировать их общение.
Сейчас Валерий живет в Санкт-Петербурге вместе со своей новой избранницей. Этот факт еще больше злит Тату Блюменкранц и побуждает к агрессивному наступлению.
Молодому человеку все же удалось найти общий язык с экс-возлюбленной. Валерий добился встречи с трехлетней Бетти.
"Мы все-таки друг друга услышали. Когда я буду в Москве, я смогу увидеться с Бетти", – откровенно рассказал бывший участник шоу "Дом-2".
Стоит отметить, что громкий скандал разразился в сентябре. Тогда Тата публично заявила, что намерена лишить Валерия родительских прав.
Якобы Блюменкранц уехал в Санкт-Петербург к новоиспеченной супруге, не предупредив бывшую возлюбленную и не попрощавшись с родной дочерью. Больше всего девушку обидел тот факт, что о переезде мужа она узнала благодаря "доброжелателям" в "Инстаграм".
Тата была уверена, раз Валерий так поступил, значит, он не достоин принимать участие в воспитании дочки.
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