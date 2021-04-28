"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости

Михаил Галустян высказал свое фи по поводу инцидента с российским флагом на соревнованиях по шашкам.

В личном блоге артист опубликовал видео, сделанное во время чемпионата мира по шашкам, который проходит в Польше. Россиянка Тамара Тансыккужина играла с полькой Наталией Садовской, когда вдруг организаторы подошли к столу и сняли с него российскую символику. Стоит отметить, что наша спортсменка пришла в недоумение от подобных действий, но продолжила матч.

Михаил Галустян высказался по поводу инцидента. Он отметил, что ему больно смотреть на все это. "Сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подчеркнул комик. Артист поинтересовался, долго ли наша страна будет все это терпеть. Впрочем, вероятно, вопрос юмориста был, скорее, риторическим. При этом артист пригрозил обидчикам, заявив, что "если Россия плюнет, захлебнется весь мир".

Поклонники поддержали Михаила Галустяна, отметив, что подобное недопустимо. "Это они все делают от слабости и их бессилия, и это говорит о том, что Россия – Победитель!", "Надо было встать и уйти. А еще и стол швырнуть", "Спортсмены здесь не причем. Тут политики наши", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что снять опознавательную символику России потребовало WADA. Это связано с наказанием за нарушение страной антидопингового законодательства. По мнению Михаила Галустяна, шашки не имеют никакого отношения к этому инциденту. "Спорт вне политики..." – грустно отметил юморист.