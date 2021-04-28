Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
19:10
В Калиниграде 68-летний пенсионер избил невесту стулом
19:08
Россия окажет помощь Индии в борьбе с коронавирусом
18:42
Опасаются за ее жизнь: в клинике рассказали о состоянии госпитализированной Светличной
18:42
"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости
18:32
"Это все наглая, мерзкая ложь": Волкова взорвалась после публикации интимных признаний о ней
18:26
Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру – эксперт Руденко
18:26
Авербух разорился на ледовых шоу
17:50
Еще не развелась, а уже гуляет: Кардашьян дразнит мужа интрижкой на стороне
17:44
"Выгнал бы половину": Дибров призвал убрать бездельников с телевидения
17:42
Предприимчивая Уизерспун реанимировала вышедших в тираж Энистон и Кидман
17:41
В России признали выборы в США украденными
17:37
Солистов Little Big женили после грязных слухов о крушении семьи
17:36
Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам
17:11
Надменная Лобода изощренно унизила зазнавшуюся Бузову
17:11
Собчак вывалила перед народом свои проблемы: Всю жизнь мучаюсь
16:43
В деле с наследством Баталова поставлена точка
16:17
Политолог Гаспарян назвал "шизофренией" идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
16:16
Аналитик Чалый назвал заявление Лукашенко о покушении попыткой легитимизации
16:11
"Пришлось поставить себя на последнее место": Мерьем Узерли об обстановке на съемках "Великолепного века"
16:04
Не заметила знака: Ивлееву оставили без роскошной машины
15:31
"Елена всегда с любовью говорила об Олеге": вдова Табакова прошлась по Прокловой после скандала
15:24
Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь
15:14
С Лимоновым тягаться не будет: известный комик раскрыл подробности романа с Волковой
15:02
Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом
14:53
Забывает слова: появились неутешительные новости о состоянии сдавшего после инсульта Диброва
14:47
Политолог Суздальцев о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Откроет ящик Пандоры
14:45
"Плохая мать": оставившая сына Тодоренко поставила на себе крест
14:26
Актер Роман Курцын скрывает увечья от семьи
14:21
Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды
14:12
"Что за порнуха?": голую Каменских обплевали за постельную сцену
14:12
Принц Гарри наплевал на день рождения бабушки и памятник матери из-за Меган Маркл
14:09
В России начали производить первые в мире комбинированные тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис
14:05
"Остановитесь": отощавшая после родов Подольская напугала россиян
13:57
Доктор наук назвала три простых упражнения для защиты от инфаркта
13:36
Елизавета II ответила на письмо юной россиянки
13:33
"Ты скелет, ты страшная!": Заворотнюк взвыла из-за травли
13:31
Судьбу Юлии Пересильд решит комиссия
13:27
Показавшая все прелести Долина ошарашила россиян
13:27
Бывший муж намерен бороться за каждую копейку Пелагеи: Претендует на все гонорары
13:14
Гагарина рассказала о серьезной травме: Это выглядит страшно
13:13
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв: есть пострадавшие
13:06
Врач назвал требующие срочного вызова врача симптомы
13:00
Лавров призвал Украину перестать питать иллюзии в отношении США
12:57
AUDI SQ7: Пять причин для любви
12:50
"В Словении у меня была другая женщина!": любовник Макеевой влепил смачную пощечину бывшей жене
12:48
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
12:41
Вид Киркорова в инвалидной коляске всполошил народ: Это уже не смешно
12:29
Воробьев назвал район Подмосковья с самым "грязным" производством
12:27
"Врезается в память на всю жизнь": звездные друзья принесли соболезнования Дарье Мороз
12:08
"Лишился заработка из-за старухи!": изувеченный Солнцев рассказал о беспощадном избиении 66-летней женой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Политолог Погребинский: Согласие Путина на встречу стало для Зеленского полной неожиданностью
Бородину оставили за бортом: Бузова получила заманчивое предложение от ТНТ
Шоу-бизнес
"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости

"Сжимаются кулаки": Галустян взвыл из-за несправедливости

Михаил Галустян высказал свое фи по поводу инцидента с российским флагом на соревнованиях по шашкам.
прочитано 283 раза

В личном блоге артист опубликовал видео, сделанное во время чемпионата мира по шашкам, который проходит в Польше. Россиянка Тамара Тансыккужина играла с полькой Наталией Садовской, когда вдруг организаторы подошли к столу и сняли с него российскую символику. Стоит отметить, что наша спортсменка пришла в недоумение от подобных действий, но продолжила матч.

ПО ТЕМЕ

Задолжавший Галустяну миллионы известный режиссер рассчитался натурой

"От Харламова заразился": распухший Галустян ужаснул народ

 Михаил Сергеевич Галустян

Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

Михаил Галустян высказался по поводу инцидента. Он отметил, что ему больно смотреть на все это. "Сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подчеркнул комик. Артист поинтересовался, долго ли наша страна будет все это терпеть. Впрочем, вероятно, вопрос юмориста был, скорее, риторическим. При этом артист пригрозил обидчикам, заявив, что "если Россия плюнет, захлебнется весь мир".

Поклонники поддержали Михаила Галустяна, отметив, что подобное недопустимо. "Это они все делают от слабости и их бессилия, и это говорит о том, что Россия – Победитель!", "Надо было встать и уйти. А еще и стол швырнуть", "Спортсмены здесь не причем. Тут политики наши", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что снять опознавательную символику России потребовало WADA. Это связано с наказанием за нарушение страной антидопингового законодательства. По мнению Михаила Галустяна, шашки не имеют никакого отношения к этому инциденту. "Спорт вне политики..." – грустно отметил юморист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 18:42 Источник: Инстаграм
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"

комментарии

Ответить:

Гость714168
Пожаловаться Ответить
В одной из передач, бузова прямо сказала: «у меня красивый голос». Вот это самоуверенность.......
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"

Беседа актрисы и телеведущего не сложилась

Шоу-бизнес

"Это невыносимо": вскрылись сенсационные данные об ЭКО Жанны Фриске

Эксперт сделала важное заявление
Шоу-бизнес

"Выгнал бы половину": Дибров призвал убрать бездельников с телевидения

Телеведущий придерживается строгих методов
Шоу-бизнес

Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Мэтр шоу-бизнеса в негодовании

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+