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Зудина разрыдалась на церемонии открытия ММКФ после вручения приза другому человеку

Зудина разрыдалась на церемонии открытия ММКФ после вручения приза другому человеку

Марина Зудина растрогалась при чтении стихотворения, посвященного Олегу Табакову.
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В четверг 22 апреля в столице состоялось открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который начался по лозунгом "Наперекор локдаунам". На торжественную церемонию прибыли многие звезды отечественного шоу-бизнеса – актеры, режиссеры, их родные. Кинофестиваль пройдет до 29 апреля.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

На конкурс фестиваля представлены картины режиссеров из Ирана, Японии, Румынии, Индии, Норвегии, Китая и других стран. Среди приглашенных гостей была вдова Олега Табакова Марина Зудина. Она разрыдалась, когда вдова Валентина Гафта прочитала строки, посвященные им актеру Олегу Табакову.

"Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес", — прочитала Ольга Остроумова. В тот момент она получала награду для мужа посмертно – приз "Верю Константин Станиславский".

Напомним, Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86-м году жизни. Он перенес инсульт и долго пытался восстановиться, но окончательно поправить здоровье так и не удалось. Последние несколько лет были трудными для актера. Он почти не мог двигаться и разговаривать. За семь лет до смерти врачи поставили ему диагноз болезнь Паркинсона. Все время до последнего дня актера поддерживала супруга.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 14:40 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

Ответить:

Гость698957
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Пришло время собирать камни...
Гость693320
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Разрыдалась или не разрыдалась - какая теперь разница. Слезы легко объяснить : у Марины Зудиной со смертью именитого супруга ВСЁ осталось в прошлом! И сама она ушла в прошлое. Смерть Табакова поставила его вдовушку на то место, которое она давным-давно заслуживала. И имя ему - забвение.
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