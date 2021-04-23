Зудина разрыдалась на церемонии открытия ММКФ после вручения приза другому человеку

В четверг 22 апреля в столице состоялось открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который начался по лозунгом "Наперекор локдаунам". На торжественную церемонию прибыли многие звезды отечественного шоу-бизнеса – актеры, режиссеры, их родные. Кинофестиваль пройдет до 29 апреля.
На конкурс фестиваля представлены картины режиссеров из Ирана, Японии, Румынии, Индии, Норвегии, Китая и других стран. Среди приглашенных гостей была вдова Олега Табакова Марина Зудина. Она разрыдалась, когда вдова Валентина Гафта прочитала строки, посвященные им актеру Олегу Табакову.
"Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес", — прочитала Ольга Остроумова. В тот момент она получала награду для мужа посмертно – приз "Верю Константин Станиславский".
Напомним, Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86-м году жизни. Он перенес инсульт и долго пытался восстановиться, но окончательно поправить здоровье так и не удалось. Последние несколько лет были трудными для актера. Он почти не мог двигаться и разговаривать. За семь лет до смерти врачи поставили ему диагноз болезнь Паркинсона. Все время до последнего дня актера поддерживала супруга.
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