Надо избавиться от живота: всплыла жуткая тайна женившегося на родственнице Диброва

Когда-то Дмитрий Дибров женился на девушке Александре, которая, по страшной случайности, оказалась его дальней родственницей. Теперь он счастлив с другой женщиной.

Телеведущий Дмитрий Дибров женат на девушке Полине, которая моложе его на 30 лет. Это четвертая супруга звезды. Дибров приметил ее на конкурсе красоты, когда сидел в кресле членов жюри. 17-летняя участница так ему понравилась, что через три года они поженились. Сейчас пара воспитывает троих сыновей и счастлива уже 12 лет.

К слову, у Диброва есть еще двое детей от предыдущих браков. Первой его женой стала москвичка Эльвира, которая родила ему первенца. Вторая жена Ольга родила ведущему дочь, но и эта пара развалилась. Третья жена Дмитрия Диброва оказалась по странному стечению обстоятельств его дальней родственницей – внучкой отчима...

И наконец сейчас телеведущий счастлив. Полина души не чает в муже и старается агитировать его на активный образ жизни. Правда, как признается по секрету сам Дмитрий Дибров, ему надо бы избавиться от живота для полного счастья. Похудеть к лету. В свежем интервью для ютуб-шоу "Начало" с Ириной Безруковой 61-летний Дибров признался, что комплексует из-за лишних килограммов.

"Я сам себе не нравлюсь. Ну, во-первых, что это за живот? Надо бы похудеть. Конечно, мы задаемся вопросом, а ты много знаешь 60-летних дедов, которые прямо-таки Бреды Питты?" – задается вопросом Дмитрий Дибров.

По словам Полины, им хорошо живется вместе. Все конфликтные вопросы они решают по мере поступления. Единственный момент, который раздражает молодую супругу – то, что Дибров слишком громко включает телевизор.