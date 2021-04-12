Не до этого: Меган Маркл не явилась на похороны мужа британской королевы Елизаветы

Муж британской королевы Елизаветы второй умер в возрасте 99 лет 9 апреля. Он всего два месяца не дожил до своего столетия. Проводить принца Филиппа в последний путь приедут 30 человек – самые его близкие из королевской династии. Кроме Меган Маркл, с которой у Филиппа были натянутые отношения. Принц Филипп изначально был разочарован отношением Меган Маркл к королевской семье и ее традициям. Он был против брака его внука с американской актрисой.
Принц Гарри прилетел на похороны любимого деда в одиночестве. Возможно, герцогиня Сассекская не поехала на траурную церемонию из-за того, что сейчас ей не до этого. Ведь она находится на последних сроках беременности.
Принц Гарри остановится в Кенсингтонском дворце. Там он пробудет десять дней на карантине, как того требуют правила королевства. Если тест на коронавирус будет отрицательным, принц сможет в два раза быстрее "выйти на свободу".
Похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля. Отпевание герцога Эдинбургского пройдет в Виндзорском замке. На церемонии будут присутствовать только самые близкие – около 30 человек.
В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован и около месяца наблюдался в клинике. Это была плановая госпитализация, его положили на полное обследование ввиду возраста и легкого недомогания.
Через какое-то время принца перевезли в больницу Святого Варфоломея, где он лечился от какой-то инфекции. Потом ему провели операцию на сердце.
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