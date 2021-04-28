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Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной

Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной

Концерт звезды в Челябинске обернулся страшным скандалом.
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Несколько дней назад состоялось долгожданное выступление Полины Гагариной. Поклонники были чрезвычайно рады видеть артистку и с благодарностью встречали каждую песню. Однако в какой-то момент все пошло не по плану.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Певица исполняла один из главных хитов "Обезоружена". Песня повествует о несчастной любви, а потому номер получился достаточно эмоциональным, Во время одного из движений дива слишком широко и резко раскинула руки в стороны, после чего даже согнулась от боли. Продолжить петь звезда уже не смогла. На сцену вышел помощник, который помог ей покинуть сцену.

Многие присутствующие не поняли, что случилось. Некоторым показалось, что это была постановочная часть номера, а потому никто не забил тревогу сразу. Позднее все начали переживать. Вскоре Полина Гагарина все-таки вернулась на сцену и попросила прощения у слушателей. Она рассказала, что только что о себе напомнила ее старая травма плечевого сустава. Однако исполнительница достойно вышла из ситуации и продолжила концерт.

Поводом для неоднозначных высказываний в адрес артистки стал вовсе не недуг. Все дело в том, что опешившие обожатели не сразу поняли: звезда уже прекратила петь, а ее голос все еще звучал со сцены. Как сообщает "Экспресс газета", один из профилей города в "Инстаграме" запечатлел этот момент. Публика тут же взбунтовалась: неужели славящаяся сильным голосом Полина Гагарина всегда поет под фонограмму?Комментариев по этому поводу исполнительница пока не дала.

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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 08:29 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость701549
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А вы не знали?Она в Китае потеряла голос...Да и диеты...Силы кончаются и связки болят..
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