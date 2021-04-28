"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
12:29
Воробьев назвал район Подмосковья с самым "грязным" производством
12:27
"Врезается в память на всю жизнь": звездные друзья принесли соболезнования Дарье Мороз
12:08
"Лишился заработка из-за старухи!": изувеченный Солнцев рассказал о беспощадном избиении 66-летней жены
11:48
"Мы не знакомы": считающая себя мужчиной дочь отказалась от Ефремова
11:45
Звезда сериала "Игра престолов" сообщила о появлении первенца
11:44
Россиянам хотят давать скидку на строительство деревянных домов
11:37
"Не телочка, которая должна быть рядом": Епифанцев откровенно об интимной жизни
11:32
"Секс – это так банально!": одинокий Киркоров нашел альтернативу регулярной интимной жизни
11:25
Прирост числа заболевших COVID-19 в России снизился
11:13
Как выбрать куличи, яйца и творог на Пасху: рекомендации специалистов
11:06
Российских школьников хотят обучать поведению в интернете
11:06
"Это невыносимо": вскрылись сенсационные данные об ЭКО Жанны Фриске
11:06
Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"
10:58
На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего
10:46
"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну
10:38
Названы сферы труда с самым большим спросом на сотрудников
10:22
"Я нищеброд, я ему не нужен": живущий в элитном особняке сын Крутого безжалостно отказался от воспитавшего его "отца"
10:16
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
10:09
Предложение Зеленского изменить Минские соглашения оценили: Очередной идиотский креатив
09:51
Чем нельзя красить яйца на Пасху: пищевой химик поделился советом
09:50
"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой
09:46
Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле
09:32
"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах
09:31
Юлиан сделал заявление о свадьбе с 78-летней Ангелиной Вовк
08:50
Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи
08:41
В России могут взлететь цены на крупы
08:29
Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной
08:18
67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису
06:51
"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки
04:16
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок
02:36
Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице
00:17
"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот
21:47
"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости
21:40
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать
20:57
В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене
20:35
Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней
20:10
В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой
20:03
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции
19:41
Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы
19:30
"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян
19:23
Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ
18:58
Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
18:49
Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс
18:47
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
18:47
"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка
18:39
Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью
18:27
Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности
18:12
В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка
17:56
Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением
17:55
На Хилькевич и ее мужа совершили нападение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Шоу-бизнес
"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

Недавнее появление Жанны Агузаровой на престижной премии произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники ее поначалу и не узнали – звезда сильно изменилась. Один из самых звездных дизайнеров России Аника Керимова не исключает, что столь кардинальные изменения во внешности связаны с пластикой.
прочитано 1100 раз

"С Жанной мы раньше несколько раз виделись на светских раутах, – заверила Аника "Дни.ру". – Она – женщина яркая, эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Видимо, ей попался недобросовестный специалист. Потому что заметно, что у Жанны – неудачная пластика. У нее сильно перетянуто лицо. Губы тоже непропорциональные. Нижняя губа гораздо больше верхней. Хотелось бы верить, что это просто – неудачные кадры. Но вряд ли".

ПО ТЕМЕ

Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой

 Жанна Хасановна Агузарова

Жанна Хасановна Агузарова певица

А вот к образу Агузаровой у Керимовой нет никаких вопросов. Жанна, по словам звездного модельера, идет в ногу со временем.

"Хорошо, что она выбрала костюм белого цвета: он ее освежает, – говорит Аника. – Издалека Жанна смотрится неплохо. Видно, что следит за собой, у нее хорошая фигура. Свой образ Агузарова дополнила множеством украшений: это сейчас очень модно. Видно, что Жанна продолжает следить за модными тенденциями. То, что она прикрыла шею, – тоже идет ей в плюс. Когда женщина в возрасте, она стареется спрятать все недостатки. А шея выдает все возрастные изменения больше всего".

Напомним, что сама Жанна Агузарова комментариев по поводу изменений во внешности пока не дала. Впрочем, самая известная "марсианка" российской эстрады не скрывает, что обращалась за помощью к пластическим хирургам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Дни.ру
Автор: 28 апреля 2021, 09:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстравагантные костюмы Жанны Агузаровой

комментарии

Ответить:

Гость711698
Пожаловаться Ответить
Когда же этого хама-комментатора остановят?Почему эта пакость всё время матерится на всеобщее обозрение?!7
Гость706350
Пожаловаться Ответить
споют две песни а потом ещё 50 лет любуйся на ихние страшные так называемые лица! она похожа на старую простигосподи на которую наехал грузовик. перекасаёбленую Успенскую ей в подтанцовку и Долину на подпевку и можно в цирке выступать в эксклюзивном, марсианском шоу!
666
Пожаловаться Ответить
Потому что заметно, что у Жанны – поплыл жидоееебббаааллльнннииикк. У нее сильно перетянуто лицо. Губы тоже непропорциональные. Нижняя губа гораздо больше верхней и ччччлллееееенннн отлично ложится на неё!Ну,а причёска так и просит кк000ннччить на волосы!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

Почему у звезды разные губы
Шоу-бизнес

Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Мэтр шоу-бизнеса в негодовании
Шоу-бизнес

"Я нищеброд, я ему не нужен": живущий в элитном особняке сын Крутого безжалостно отказался от воспитавшего его "отца"

Он сделал два ДНК-теста
Шоу-бизнес

"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну

Она отпустила его

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+