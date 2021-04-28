"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

Недавнее появление Жанны Агузаровой на престижной премии произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники ее поначалу и не узнали – звезда сильно изменилась. Один из самых звездных дизайнеров России Аника Керимова не исключает, что столь кардинальные изменения во внешности связаны с пластикой.



"С Жанной мы раньше несколько раз виделись на светских раутах, – заверила Аника "Дни.ру". – Она – женщина яркая, эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Видимо, ей попался недобросовестный специалист. Потому что заметно, что у Жанны – неудачная пластика. У нее сильно перетянуто лицо. Губы тоже непропорциональные. Нижняя губа гораздо больше верхней. Хотелось бы верить, что это просто – неудачные кадры. Но вряд ли".



А вот к образу Агузаровой у Керимовой нет никаких вопросов. Жанна, по словам звездного модельера, идет в ногу со временем.

"Хорошо, что она выбрала костюм белого цвета: он ее освежает, – говорит Аника. – Издалека Жанна смотрится неплохо. Видно, что следит за собой, у нее хорошая фигура. Свой образ Агузарова дополнила множеством украшений: это сейчас очень модно. Видно, что Жанна продолжает следить за модными тенденциями. То, что она прикрыла шею, – тоже идет ей в плюс. Когда женщина в возрасте, она стареется спрятать все недостатки. А шея выдает все возрастные изменения больше всего".

Напомним, что сама Жанна Агузарова комментариев по поводу изменений во внешности пока не дала. Впрочем, самая известная "марсианка" российской эстрады не скрывает, что обращалась за помощью к пластическим хирургам.