Умер телеведущий Олег Марусев

Артист скончался в возрасте 76 лет. Что стало причиной ухода звезды экрана – пока не сообщается.
В своем инстаграм-аккаунте Станислав Садальский посвятил Олегу Марусеву теплые слова и выразил соболезнования его родным. Актер признался, что известие оглушило его. Узнав трагическую новость, он впал в ступор.
Россияне присоединились к соболезнованиям. "Жаль... Пусть земля будет пухом!", "Добрая светлая память!", "Царствие небесное!", – высказались фолловеры. Поклонники ждут, когда будет объявлено о дате и месте прощания с Олегом Марусевым.
Напомним, на счету у знаменитости более 20 работ в кино. Также Олег Марусев стоял у истоков программ "Под знаком зодиака", "Старая квартира" и "Пойми меня".
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