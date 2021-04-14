Умер телеведущий Олег Марусев

О смерти Олега Марусева сообщил актер Станислав Садальский. Гибель коллеги стала для него настоящим шоком.

Артист скончался в возрасте 76 лет. Что стало причиной ухода звезды экрана – пока не сообщается.

В своем инстаграм-аккаунте Станислав Садальский посвятил Олегу Марусеву теплые слова и выразил соболезнования его родным. Актер признался, что известие оглушило его. Узнав трагическую новость, он впал в ступор.

Россияне присоединились к соболезнованиям. "Жаль... Пусть земля будет пухом!", "Добрая светлая память!", "Царствие небесное!", – высказались фолловеры. Поклонники ждут, когда будет объявлено о дате и месте прощания с Олегом Марусевым.

Напомним, на счету у знаменитости более 20 работ в кино. Также Олег Марусев стоял у истоков программ "Под знаком зодиака", "Старая квартира" и "Пойми меня".

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