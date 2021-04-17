"Помню его руку на моем колене": Кравец рассекретила отношения с Марусевым

17 апреля в 13 часов в Ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента России начнется церемония прощания с заслуженным артистом, актером и телеведущим Олегом Марусевым. Собирается там быть и Алена Кравец.

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