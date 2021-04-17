"Помню его руку на моем колене": Кравец рассекретила отношения с Марусевым

Олег Марусев – актер Театра Луны, преподаватель Высшей Школы Кино и Телевидения "Останкино". Он запомнился телезрителям по сериалам "Графиня де Монсоро" и "Марш Турецкого". Его уход актриса и певица Алена Кравец восприняла как личную потерю.
"Для меня Олег Федорович был не просто другом, но и учителем, и наставником, – плачет Кравец. – Сколько бесценных советов в профессии он мне дал, сколькому научил!"
"Марусев – пример настоящего мужчины, – убеждена Алена. – Твердый, принципиальный, верный своему слову. А еще я очень нравилась ему, как женщина, она всегда мною восхищался. До сих пор помню его руку на моем колене под столом на одном банкете".
Алена, кончено, знала, что любимый ею артист давно и тяжело болел, почти не выходил из дома. "Он не хотел, чтобы его жалели, терпеть не мог разговоров о здоровье, поэтому звонила ему не так часто. Многое не успела сказать, спросить, в чем теперь раскаиваюсь. Надеюсь, съемки не помешают мне прийти на прощание к мужчине, человеку и артисту, которого я очень любила", – подчеркнула Кравец.
Напомним, Олег Марусев скончался 14 апреля в возрасте 76 лет, причина смерти пока неизвестна.
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