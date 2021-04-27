Опять наврала: Меган Маркл поймали на подтасовке фактов

Меган Маркл и принц Гарри дали интервью еще месяц назад, но страсти вокруг него не утихают до сих пор.

В беседе с Опрой Уинфри бывшая актриса заявила, что ее сына Арчи обделили титулом, так как боялись, что малыш родится с темным цветом кожи. При этом супруга принца Гарри подчеркнула, что титулы для нее значения не имеют, однако он дал бы ее ребенку возможность рассчитывать на круглосуточную оплачиваемую государством охрану.

Как выяснилось, в столь небольшом отрывке интервью Меган Маркл умудрилась дважды подтасовать факты. Эксперты разъяснили, что титул не дает гарантию того, что его носителю будет предоставлена охрана.

Как оказалось, этот вопрос решает специальный комитет, который контролирует бюджет на подобные цели. Круглосуточная охрана положена только Елизавете II и ее прямым наследникам. Чтобы рассчитывать на телохранителей, человек должен быть "работающим", то есть выполнять обязанности члена королевской семьи.

Также Меган Маркл не могла не знать, что ее дети не будут иметь титула по закону, который был принят еще королем Георгом V. Право на титул передается по мужской линии по принципу первородства. Его могут наследовать только те правнуки монархов, чей отец является старшим сыном старшего сына короля или королевы. В итоге выходит, что титул изначально могут получить только дети принца Уильяма, который как раз является старшим сыном принца Чарльза, старшего ребенка королевы.