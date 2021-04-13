"Никогда": разъяренная Гагарина открестилась от Собчак

Певица часто общается с поклонниками. Накануне она шокировала публику своей откровенностью.

Подписчики задали диве множество вопросов, а она сама отобрала то, что ей было по душе. По не совсем понятной причине, спустя долгое время, Полина Гагарина прокомментировала свои отказы в интервью Ксении Собчак.

Поклонники поинтересовались, приглашала ли журналистка исполнительницу к себе в программу, на что та ответила, что это происходило много раз. "Я никогда к ней не пойду." – сухо заявила звезда. В Сети тут же начались обсуждения того, где же Ксения так сильно перешла ей дорогу, что Полина даже не хочет слышать о дружеской беседе. Некоторым пользователям тут же пришла в голову одна мысль.

Не так давно случился достаточно громкий развод Полины Гагариной с супругом Дмитрием Исхаковым. В начале 2020 года самые внимательные заподозрили, что певица собирается покинуть фотографа, а в мае стало официально известно, что они разошлись и вместе не живут уже достаточно давно. История тянулась до декабря, но все завершилось.

Поклонники связали обиду Полины на Ксению Собчак с тем, что она приняла участие в проекте Дмитрия Исхакова, подготовленном к восьмому марта. Социальная концепция была направлена на защиту прав женщин. Помимо журналистки, инициативу поддержали Елена Летучая и Сати Спивакова. Однако информация не подтверждена и истинная причина неоднозначного отношения пока остается загадкой.

