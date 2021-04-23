"Хотела лечь с ним в могилу": Лорак рассказала о нищете и личной драме

Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после грязного скандала с изменой. Певица впервые рассказала о чувствах.

Муж подло поступил с Ани Лорак. Он разбил ее сердце, не просто предав, а еще и сделав это в своем же киевском ресторане, который ему купила жена. Новость об измене больно ударила по Лорак. Ведь именно она подарила нерадивому мужу бизнес, а он просто использовал ее. После этого она долго не могла прийти в себя.

Певица впервые после личной трагедии поделилась чувствами с поклонниками. В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1" Ани Лорак рассказала и о трудном детстве, которое прошло буквально в нищете. Семье порой было просто нечего есть. Также она поведала, как тяжело перенесла смерть родного брата, который погиб в Афганистане, куда он отправился, чтобы заработать денег и забрать сестру и братьев из интерната, куда их сдала мама. "Хотела лечь с ним в могилу", – вспоминает горе Ани Лорак.

Певица призналась, что сейчас зла на бывшего мужа, который тоже оставил на ее сердце шрам. После скандала с изменой начался еще один сложный период в жизни артистки.

"Крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?" – с ужасом вспоминала Ани Лорак.

Когда тайное стало явным, муж все отрицал. А когда в Сети всплыли его компрометирующие фотографии, то он трусливо заявил, что на снимках не он. Потом муж пытался примириться с ней, но Ани Лорак не смогла простить, хоть и любила.

Бывшие супруги судились за имущество, но потом смогли заключить мировое соглашение. Если бы Ани Лорак не пошла на это, то бывший муж остался бы ни с чем. По словам артистки, сейчас их отношения наладились. Мурат вдруг понял, кто она.