"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином

Новая фотография Ксении Собчак буквально шокировала поклонников. Она только вернулась из рабочей командировки и сразу же отправилась на открытие мультимедийного центра "СоюзМультПарк".

Многочисленная аудитория сразу подметила, что телеведущая больше не ходит на мероприятия вместе со своим мужем. Похоже, что артистка променяла Константина Богомолова на белокурого молодого красавчика. На это раз эффектный блондин составил компанию Ксении Собчак в павильоне №7 на ВДНХ.

4-летний мальчик, родившейся в браке с Максимом Виторганом, прекрасно чувствовал себя на мероприятии и везде сопровождал звездную маму. Вместе с подрастающим наследником Собчак обошла только что открывшиеся аттракционы и прониклась детскими воспоминаниями.

Теперь все желающие могут посетить домик Карлсона, заглянуть в царство Снежной королевы или посмотреть всеми любимые мультфильмы в купольном кинотеатре. По словам Ксении, мультимедийный парк – "по-настоящему замечательный". Журналистка добавила, что такой проект может претендовать на национальную идею.

Однако поклонники Собчак не смогли оценить рекламную публикацию, а лишь отправились на поиски ее мужа. Подписчики негодуют, почему театральный деятель пропал со всех радаров. Большинство предположило, что партнеры давным-давно разошлись и теперь делают вид, будто поддерживают брачные узы.

"Да где же Боголомолов? Куда он пропал? Теперь везде будете с сыном ходить? Хорошо, что он у вас эффектный блондин", – написали комментаторы.