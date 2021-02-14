Марат Башаров взвыл от чувств к партнерше по сцене

По словам телеведущего, в Регину Мянник невозможно не влюбиться. В свои 49 лет женщина может похвастаться идеальными чертами лица, шикарными кудрявыми волосами и белоснежной улыбкой. Не даром говорят, что она – пример настоящей красоты.
Выяснилось, что юркий Марат Башаров долгое время пытался охмурить недоступную артистку. Мужчина пробовал ухаживать за Мянник, но она так и не приняла его порывов. Главной причиной категоричного отказа стало семейное положение ведущего.
"Я очень люблю Марика – как человека, как друга. Но он любит свою жену. Вот в чем вопрос был", – пояснила Регина.
К слову, Башаров придерживается особого мнения. Шоумен уверен, что все интрижки заканчиваются разрывом каких-либо отношений. Похоже, что он так сильно ценит связь с Региной, что не готов жертвовать многолетней дружбой ради успокоения разбушевавшихся гормонов.
Сейчас Марат называет артистку сестрой. А телеведущего не устраивает романтическая связь между родственниками, пусть и условными. Несмотря на противоречивые возгласы, Башаров не отказывается от редких близких контактов с Мянник. „Это“ мы всегда успеем", – заверил актер.
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