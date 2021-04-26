Вел себя нагло: на актера Паля завели уголовное дело

Скандал с избиением бывшего хоккеиста ЦСКА продолжается.

Все дело в том, что на праздновании дня рождения пострадал Кевина Антипов. По словам экс-спортсмена, он собирался ехать домой, но трое неизвестных напали на него и избили. С достаточно серьезными травмами головы молодой человек был доставлен в больницу. Кевин утверждает, что одним из "обидчиков" был популярный артист Александр Паль. Хоккеист полагает, что он мог быть пьян и не контролировал себя.

Соседи звезды отметили, что события совершенно не удивляют их. Они рассказали, что артист нередко употреблял спиртные напитки и вел себя достаточно нагло. Однако Кевина среди гостей актера они ни разу не наблюдали.

Сообщалось, что полицейские задержали Александра Паля и его приятеля Данила Иванова, а третьего якобы виновного молодого человека сотрудники пока лишь разыскивают. Подозревали, что им может оказаться водитель актера. Артист театра и кино опроверг данные о своей причастности к делу, подчеркнув, что не находится на допросе, а о ситуации ничего не знает.

Теперь появилась информация о том, что в отношении актера и его друга возбуждено уголовное дело. На записях с камер видно, что "злоумышленники" предпочли напасть на хоккеиста и избить его ногами. Существует версия, что Кевин Антипов сам спровоцировал знакомых. Так или иначе, пока их отпустили под подписку о невыезде. Обстоятельства происходившего уточняются.

