"Перепутали": другой актер получил благодарность вместо Александра Петрова

Александр Паль рассказал, как однажды его перепутали с товарищем и высказали ему незаслуженную благодарность. История произошла на съемках фильма "Бансу" на Алтае. Тогда актер обедал в местной столовой. Неожиданно к нему подошел незнакомый парень. Он поздоровался и сказал большое спасибо за сериал "Полицейский с Рублевки". Однако Паль не работал в этом сериале.
"Подходит парень и говорит: спасибо, Александр, за сериал "Полицейский с Рублевки"! Видимо в этот момент я был похож на Саню Петрова", – рассказал Александр Паль в своем "Инстаграм".
Бывало, что между приятелями происходили ссоры. Александр Паль любил спать с открытым окном даже зимой. Петров в программе "Вечерний Ургант" рассказал, что постоянно болел. А однажды и вовсе проснулся от того, что на него намело снега.
Сейчас Александр Паль снимается в главной роли военной драмы "Бансу" режиссера Павла Костомарова. Сюжет картины основан на реальной истории о том, как в 1943 году на Аляске экипаж СССР по ленд-лизу перегонял 20-метровый бомбардировщик и потерял штурмана с секретными данными. Советская и американская поисковые группы бросаются на поиски.
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