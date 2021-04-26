Проломленные скулы и выбитая кость: актера Паля обвинили в жестоком избиении

Накануне стало известно, что в столице Александр Паль якобы избил хоккеиста из ЦСКА.

Сообщалось, что Кевин Антипов находится в медицинском учреждении с тяжелыми травмами, а артиста активно допрашивает полиция. У спортсмена якобы проломлены скулы и выбита глазная кость. Некоторые источники уточнили, что вся ситуация произошла во время празднования дня рождения.

На мероприятии было много людей, некоторые из них употребляли спиртные напитки. В какой-то момент Кевин принял решение отправиться домой, но у дверей такси его ждали трое незнакомцев. Началась драка, а в одном из нападающих хоккеист узнал Александра Паля. Закончив "обучать" спортсмена ЦСКА неизвестные скрылись с места преступления, а Антипов оказался в больнице с множественными травмами.

Кевин Антипов считает, что на него напал именно известный актер, который был либо пьян, либо находился под воздействием запрещенных веществ. История смутила некоторых поклонников, но напоминание о том, что это далеко не первая попытка обвинить артиста в хулиганстве, слегка успокоило их. Накануне сообщалось, что актер якобы отправился на допрос.

Журналистам удалось связаться с Александром Палем. Он подчеркнул, что находится на улице, на допросе не был, а о ситуации слышит сейчас в первый раз. Что произошло на самом деле, и был ли на месте событий актер – пока остается загадкой.

