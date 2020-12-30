Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом

В начале 2021 года на телеканале "Россия 1" начнется 12 сезон шоу "Танцы со звездами". Уже известно, что в проекте примет участие возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, более известный как DAVA.

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