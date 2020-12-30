Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом

Помимо избранника Ольги Бузовой в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" появятся певец Сергей Лазарев, актрисы Екатерина Гусева и Катерина Шпица, рэпер Александр Степанов (ST) и другие. Они, как и участники прошлых лет, будут бороться за звание лучших, показывая свое мастерство в танцевальных стилях.
Уже известно, что партнершей Давида Манукяна станет мастер спорта международного класса Дарья Палей. На счету девушки множество наград. Стоит отметить, что и блогер является профессиональным танцором. В детстве и юности он оттачивал мастерство, поэтому у него есть преимущество, в отличие от других участников 12 сезона танцевального проекта.
Выступления Манукяна в паре с Палей станут своего рода местью Ольге Бузовой, которая осенью и зимой каталась на льду с фигуристом Дмитрием Соловьевым в рамках шоу "Ледниковый период". Поклонники также считают, что исполнительнице хита "Мало половин" стоит волноваться, ведь Дарья – красотка, которая может увести у нее возлюбленного.
Напомним, на днях Ольга Бузова и Давид Манукян покинули Россию. Они решили провести новогодние праздники на Мальдивах. Телеведущая уже выложила в "Инстаграм" множество снимков с островов.
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