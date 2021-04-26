Билеты на Лободу по 90 тысяч смели как горячие пирожки

Когда в октябре 2019-го Светлана Лобода выступала на ВТБ-Арене в Москве, то, конечно, никто и подумать не мог, что потом наступит пауза длиною в полтора года. Во время пандемии артистка давала онлайн концерты, выпускала синглы и клипы, но сольников, по понятным причинам, не давала. Тем долгожданнее была встреча певицы со зрителями и зрителей – с суперзвездой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на первом после вынужденного перерыва явлении Лободы народу.

Барвиха luxury village – улица бутиков ведущих брендов одежды, часов, ювелирных украшений и автосалонов премиальных марок. Покупатели этих дорогих и статусных вещей могут похвастаться друг перед другом обновками прямо здесь – в замыкающем улицу роскошном концертном зале.

Именно тут и давала концерт Лобода. Причем стоимость билетов достигала 90 тысяч рублей, но и за теми была очередь – смели как горячие пирожки. Так изголодался рублевский народ, имеющий в изобилии хлеб и икру к нему, по качественным зрелищам, так хотел праздника и феерии среди бушующей чумы. А Лобода – это всегда синоним шоу мирового уровня по сценографии, костюмам, свету. И, конечно, символично, что свет возвращается в нашу жизнь вместе со Светланой после более чем года тьмы.

Правда, концерт этот должен был состояться еще в начале апреля, но его дважды пришлось переносить – певицу тоже затронула самая известная сегодня болезнь. А сразу после выздоровления Лобода вернулась на сцену, чтобы снова доказать, что она – номер один сегодня на сцене.

Поддержать ее пришли мама, одна из дочерей, многочисленные друзья. И Светлана не разочаровала. Ее энергия и драйв били с такой силой, что не выдерживала аппаратура – певице несколько раз пришлось менять ушные мониторы. Что лишний раз доказало: она работает только в живую и с исключительной отдачей.

Каждая композиция – шлягер, каждая фраза – глубина, каждая мелодия – прямо в сердце. Именно поэтому уже после первой песни чопорная, надменная и гламурная публика плюнула на вечерние платья, бриллианты и шпильки – пошла к сцене, чтобы плясать и подпевать, словно в юности на дискотеке. И это единение сердец. случившееся благодаря Лободе, было замечательным.

"Парень", "Случайная", "Твои глаза" – звезда выдавала хит за хитом, меняла причудливые костюмы, рассказывала о том, чем и как жила все эти долгие месяцы. И удивляла.

Она в отличной физической и вокальной форме. Тем более, если вспомнить про перенесенный недавно коронавирус. Впрочем, иначе как быть во всем леди совершенством Лобода и не умеет. Она – перфекционист от природы – всегда требует и от себя, и от команды безупречного исполнения каждой музыкальной фразы, каждого танцевального па.

Лободу часто сравнивают с Шер, Бейонсе. Кайли Миноуг, хотя это бессмысленно – Светлана давно уже и сама в статусе суперзвезды. И уже сама является наставником в "Голосе", ведет за собой и задает модные тренды.

"Живи спокойно страна, я у тебя всего одна", – спела когда-то Алла Пугачева. Теперь, с благословения Примадонны, эта композиция есть в репертуаре и Светланы Лободы. На концерте в элитной Барвихе она, кстати, тоже прозвучала. "Валяйте, говорите обо мне. // Мне это даже нравится вполне. // Куда и с кем лечу, кому за что плачу, // Живу я только с тем, кого хочу", – поет теперь Лобода. Действительно, она – одна из самых обсуждаемых сегодня звезд на сцене. И одна из самых ярких. Все остальные, как говорится, в тени.