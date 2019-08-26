"Вторая Примадонна": Пугачева прилюдно благословила Лободу

Примадонна отечественной эстрады благословила Светлану Лободу и разрешила исполнять свой хит "Живи спокойно, страна!" на музыку Игоря Крутого и стихи Ларисы Рубальской. Пугачева прилюдно похвалила молодую коллегу по цеху – одетая в красно-черное платье свободного кроя и сетчатые перчатки Алла Пугачева не скупилась на комплименты.
"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени. Ну извини", – немного переиначила текст своей же песни Алла Борисовна.
Примечательно, что именно эту композицию Светлана Лобода блистательно исполнила на творческом вечере Игоря Крутого. Видимо, номер вокалистки пришелся Примадонне по вкусу.
"СПАСИБО Игорю Яковлевичу за песню, Великой любимой Алле Борисовне за благословение, Моим зрителям за то, что я есть🙏(орфография и пунктуация автора сохранена. – прим. ред.)", – написала в Instagram Светлана Лобода.
"Это точно! Света – вторая Примадонна нашего времени", – отреагировали поклонники на слова Аллы Пугачевой.
Отметим, Светлану Лободу и Аллу Пугачеву связывает теплая дружба. В апреле 2019 года звезды объединились, чтобы поддержать финалистов проекта "Голос. Дети" Первого канала. Тогда на проекте была зафиксированная подтасовка голосов. В результате итоги конкурса были пересмотрены.
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