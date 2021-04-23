"Мир слетел с катушек": Боня шокировала публику танцами в раздетом виде

Виктория Боня решила станцевать в легком платье и случайно продемонстрировала все свои прелести.

Телеведущая, отдыхающая с друзьями на Мальдивских островах, в очередной раз решила подурачиться и сняла ролик с бесшабашными танцами. Видео звезда разместила в своем инстаграм-аккаунте. Для репетиции танца инстадива выбрала легкое белое платье с большим декольте и не надела под него нижнее белье. Очевидно, Виктория Боня не учла, что ветер будет развевать ткань, и в результате подписчики звезды смогли увидеть все.

В ленте своего микроблога звезда опубликовала несколько иной вариант танца – в том видео телеведущая уже переоделась в ярко-салатовый костюм, но даже этот ролик вызвал бурные эмоции подписчиков и не дал им забыть увиденное в сторис звезды.

"Умойте мне глаза святой водой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Надо теперь это развидеть", "Треш конечно", "Мир слетел с катушек", "Пожалуй хватит на сегодня интернета".

Сама Боня отнеслась к подобным танцам, как к безобидной шалости. Она призналась, что в их компании танцы на высоких каблуках на проваливающихся досках стали уже традицией.

Напомним, что перед поездкой на Мальдивы звезда получила отказ стать ведущей обновленного "Дома-2". Виктория Боня считает, что палки в колеса ей вставила Ксения Бородина, которая не умеет радоваться за других.