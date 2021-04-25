"Тратит деньги на вещи!": Шура раскритиковал поведение короля эстрады

Шура вновь приобрел популярность. Но это произошло не из-за колоссальных успехов в творчестве, а благодаря откровенным высказываниям. Теперь под горячую руку певца попадают представители шоу-бизнеса.

Что же касается музыкальной деятельности артиста, то она осталась в прошлом. Музыкант лично подметил, что новое поколение не хочет слушать хиты в его исполнении. Отметим, что некоторым отечественным звездам все же удается сохранить авторитет среди молодежи.

Например, Филиппу Киркорову, которому Александр Медведев совсем недавно перемыл все кости. Шура, известный как один из самых эпатажных артистов, высказался насчет "неразумного образа жизни" короля эстрады. По словам певца, "старая гвардия" занимается неблагодарным делом и устраивает провальные коллаборации с современными исполнителями.

Александр объяснил ситуацию на примере своего коллеги. Он подметил, что Филипп Бедросович перестал вкладываться в творческую карьеру и занялся неблагоразумными растратами.

"Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Переплачивает 250 миллионов за какую-то куртку. Тут не хватит и десяти жизней, чтобы появиться в каждом наряде, даже меняя его пять раз в день", – посетовал Шура.

Стоит отметить, что Киркоров не скрывает наполнение скромной гардеробной. В его шкафах красуются дорогостоящие наряды и яркие концертные костюмы, многие из которых так и не были использованы по назначению.