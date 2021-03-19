Будто Панин: бессовестный Фомин без трусов пристроился сзади к ошалевшему кобелю

47-летний Митя Фомин любит эпатировать народ. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. В справедливости этой пословицы убеждаешься, когда видишь, как музыкант резвится с собачкой.

Недавно Алексей Панин дал откровенное интервью Дмитрию Гордону. "Что это за видео, на котором ты запечатлен сидящим в гинекологическом кресле и женщина засовывает в тебя ногу"? – поинтересовался у актера украинский журналист. "Это я, – ничтоже сумнящеся ответил актер фильма "Жмурки". – Мы – извращенцы! И ноги мне в попу тоже засовывают!"

А сколько шума в свое время наделал ролик, на котором похожий на Панина мужчина занимается сексом с собакой!... Потом на актера полетели камни. Хотя он сам уверял, будто бы разлетевшееся по Сети видео с собакой, вызвавшее невероятный резонанс в обществе, является фейком.

Не верил, что лауреат Государственной премии может сношать собаку, и его друг Никита Джигурда. "Смею уверить, что это постановочный ролик, – считает актер. – Сегодняшние технологии позволяют сделать на экране любое лицо. Это все фейк, компьютерная графика, не имеющие отношения к реальности. У Леши случались нудистские пляжи, были свободные отношения, иногда и связи с мужчинами возникали, но не более того".

Но шумиха тогда была знатная! Теперь, вероятно, нечто похожее ждет и Митю Фомина, который пристроился сзади к обалдевшему псу. Певец – совершенно голый! – в разных позах оседлал собаку. Правда, эти снимки без трусов реакцию у публики вызвали неоднозначную...

"Климакс посетил внезапно", "Панин автоматом в голове всплывает", "Вы как-то странно пристроились сзади, без трусов, тем более", "Пес ошалел от такого", "Даже собачке стыдно за вас", "Такое чувство, что вы пса напялили", – комментируют люди увиденный шок-контент.