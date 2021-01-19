Появились опасные пятна на лице и шее: Фомин собирает деньги на лечение от смертельной болезни

Гемангиома – доброкачественная опухоль, состоящая из самостоятельно инволюционирующих эндотелиальных клеток. Это заболевание очень опасное. Опухолевая сосудистая структура бывает разных размеров, начиная с небольшой красноватой родинки и заканчивая немалым образованием на половину лица. Причем гемангиома на лице может появиться как у ребенка, так и у взрослого. Об этой коварной болезни рассказал певец Митя Фомин.

Певец и телеведущий Митя Фомин, посол фонда "Линия жизни", который отмечал в выходные свой день рождения, сообщил в соцсетях, что посвятил свой праздник девочке, которой нужно лечение, и призвал своих поклонников поддержать его.



ПО ТЕМЕ Плюхайся ко мне в постель: сексуальный Фомин рассказал о карьерном росте в обмен на интим

Юная Алиса Лопарева живет в Омске. 13-летняя девочка страдает сосудистым заболеванием – на лице и шее у нее коварная гемангиома. Девочка с детства проходит лечение, перенесла уже несколько операций и даже несколько раз лежала в реанимации. Гемангиома в такой форме, как у Алисы – опасна для здоровья. Кроме того, это серьезная психологическая травма для девушки. Подрастая, Алиса все больше переживает из-за своего внешнего вида, замечая, как на нее реагируют окружающие.

Девочка мечтает избавиться от болезни – лечится Российской детской клинической больнице в Москве. Сейчас ей необходимо пройти очередной курс лазерной терапии его стоимость – 209 200 рублей.

Результатом лазерной обработки становится расширенная сосудистая стенка образования, опухоль рассасывается, а шрамы не образуются. Но для полного удаления напасти нередко требуется курсовое лечение из нескольких сеансов, что обусловлено типом лазерного прибора и величины пораженной площади.



Алисе для достижения устойчивого эффекта облучение лазером необходимо проходить раз в 1,5 месяца. По ОМС получается пройти курсы лишь раз в полгода, это лишь задерживает развитие заболевания, но не устраняет его. Друг и посол фонда "Линия жизни" Митя Фомин надеется, что друзья и поклонники поддержит его доброе начинание и помогут Алисе окончательно поправиться.

"Вы дарите мне энергию, а я вдохновляюсь тем, что могу творить для вас, – говорит Митя Фомин. – Я провел прямой эфир вечером 16 января, чтобы вместе с вами сделать доброе дело. Просто перейдите на сайт фонда и внесите пожертвование. Или же отправьте СМС сообщение на короткий номер 3242, указав сумму пожертвования".