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"Органы начинают отказывать": лечение перестало помогать Бабкиной после комы

"Органы начинают отказывать": лечение перестало помогать Бабкиной после комы

Надежда бабкина дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как боролась за жизнь.
прочитано 685 раз

Последние несколько лет здоровье народной артистки РСФСР Надежды бабкиной хромает. Несмотря на то, что она продолжает выступать и выглядит блестяще, на самом деле все не так гладко. И во многом она справляется благодаря друзьям и своему железному характеру и силе воли.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Несколько лет назад Надежда Бабкина стала появляться в инвалидном кресле. Поползли слухи о ее серьезной болезни. Так и было – артистка не могла самостоятельно ходить из-за проблем с ногой.

В тот страшный период ее поддержали друзья из шоу-бизнеса. Валерий Леонтьев и София Ротару сразу позвонили ей и надавали советов. Артист как опытный человек посоветовал ей не торопиться с операцией. Правда потом, когда лечение уже перестало ей помогать, операцию все же пришлось сделать, пишет "7Дней".

Но на этом проблемы со здоровьем у "казачки Нади" не закончились. В прошлом году ее сразил коронавирус. Она две недели провела в искусственной коме. Врачи вынужденно пошли на этот шаг, так как организм Бабкиной был очень слаб. Она была на грани.

Как только Надежде бабкиной стало немного лучше, артистке сразу позвонили Алла Пугачева и Максим Галкин. Они поддержали ее в страшное время.

"Две недели в коме — это очень страшно. Редко кто оттуда возвращается, если это длится больше трех дней. Дальше органы начинают отказывать, включается процесс саморазрушения", – поведала Бабкина.

Также бабкина благодарна своему возлюбленному Евгению Гору, с которым она вместе уже 17 лет. Она опровергла все слухи об их расставании и заявила, что они с ним родные люди.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 18:31 Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

саваоф
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сразу анек про обезъяну вспоминается - ой, физдииит, ой физдиииит
1

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