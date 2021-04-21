"Такая теплая": Кончаловский привез дочь на кладбище

Режиссер Егор Кончаловский опубликовал новую видеозапись. На кадрах предстала его дочь на могиле.

У продюсера и режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной есть единственная дочь Мария Михалкова-Кончаловская. Ей было 16 лет, когда родители решили расстаться.

Сегодня она стройная и красивая модель, но несколько лет назад была неуклюжим пухлым подростком. Кончаловский выложил в своем "Инстаграм" архивный ролик. На кадрах юная Маша читает стихотворение своего легендарного прадеда Сергея Михалкова на его могиле на Новодевичьем кладбище в день его рождения. По словам Кончаловского, видео было сделано восемь лет назад.



Поклонники отметили, что отец явно скучает по своей единственной дочери. Также они похвалили девочку, которая носит фамилию своего знаменитого предка, за талантливое чтение.



"Машулька, такая теплая"; "Замечательная девочка"; "Талантливая девчушка", – написали фанаты.



Стоит отметить, что Егору Кончаловскому явно часто недостает внимания своей наследницы. Он постоянно публикует архивные фото и воспоминания о своей единственной наследнице. Недавно он опубликовал ее фото с надписью "Дочка, позвони". Кажется, что он до сих пор не может поверить в то, что его дочь уже взрослая женщина, у которой своя семья.